Le Luxembourg a bien manqué de vaccins

Patrick JACQUEMOT Concentrée sur la lutte contre le covid-19, le ministère de la Santé aurait négligé de renouveler certains marchés de livraisons de vaccins. Du coup, même la réserve de la Déirection de la Santé est épuisée pour certaines substances pathogènes.

En 2018, le Grand-Duché avait déjà connu une pénurie de vaccins. Il était alors question d'un manque de protections contre la grippe. Mais en cette année 2020, il semble que le pays connaisse d'autres problèmes d'approvisionnement. Par exemple en ce qui concerne la disponibilité du vaccin RotatecQ® prescrit notamment aux nourrissons en prévention de la gastro-entérite. Et la ministre de la Santé confirme l'information et explique : «La pénurie de divers vaccins est due à la crise sanitaire, qui a conduit à a retardé les négociations avec divers fabricants».

Dans une réponse parlementaire adressée au député CSV Jean-Marie Halsdorf, Paulette Lenert (LSAP) indique même que la situation a contraint les autorités sanitaires a puisé dans un stock de vaccins constitué au titre de réserve nationale, justement pour palier ce type de manques. «Cette réserve a été créée spécifiquement pour la transition assurer entre les marchés publics, expirés fin 2019, et les nouveaux marchés qui auraient dû entrer en vigueur au 1er mars 2020».

Sauf qu'à l'heure d'étudier les offres avancées par divers laboratoires et signer les contrats, le ministère de la Santé devait faire face aux premières attaques de covid-19. Une lutte qui a détourné les esprits et fait passer au second plan ces commandes, pourtant médicalement indispensables à la bonne santé de la population.

Leçon a été tirée de cet épisode, assure la ministre Paulette Lenert. Ainsi, les «nouveaux marchés ont une durée maximale de quatre années». Ils incluent surtout «diverses garanties d'approvisionnement» pour le Luxembourg.

Ironie de l'histoire, on se rappellera qu'au printemps, le ministère de la Santé avait incité les familles a bien veillé à respecter le calendrier de vaccination des enfants. En avril dernier, les autorités rappelaient, notamment, qu' «une protection précoce est indispensable pour réduire le risque d’acquérir une infection évitable dès que possible, et elle est particulièrement importante pour la coqueluche, qui peut être mortelle chez le nourrisson».

