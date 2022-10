Sur la voie de la neutralité climatique en 2050, le Luxembourg s'en tient à la feuille de route tracée dans la loi sur le climat pour réduire le poids des émissions nationales.

Neutralité climatique d'ici 2050

Le Luxembourg a atteint son objectif climatique en 2021

Florian JAVEL Sur la voie de la neutralité climatique en 2050, le Luxembourg s'en tient à la feuille de route tracée dans la loi sur le climat pour réduire le poids des émissions nationales.

2021 a été une année atypique. Encore marquée par l'époque où, en 2020, la pandémie tenait la population en haleine et où les confinements répétés plongeaient la société dans l'immobilisme, 2021 a vu l'immobilisme reprendre ses droits avec prudence - une année de rattrapage au cours de laquelle l'économie s'est réveillée de son sommeil et a de nouveau «produit de manière disproportionnée», comme l'a formulé vendredi le ministre de l'Energie et de l'Aménagement du territoire, Claude Turmes (Déi Gréng), lors de la Klimaexpo.

Ayant encore en tête cet écart entre 2020 et 2021, la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) et Claude Turmes ont annoncé la bonne nouvelle : en 2021, le Luxembourg a atteint son objectif climatique et a réduit ses émissions de CO₂ d'environ 20% en comparaison directe avec l'année 2005. Avec les 8,089 millions de tonnes de CO₂ émises en 2021, le Luxembourg a même dépassé son objectif de 8,180 tonnes. «Dans un pays à l'économie et à la démographie aussi dynamiques, ce n'est pas un objectif facile à atteindre, mais nous l'avons fait», a réagi le ministre de l'Énergie au succès enregistré - et ce malgré une note amère.

En effet, bien que l'objectif global de réduction des émissions de CO₂ ait été atteint, un examen plus approfondi de la répartition sectorielle de la charge jette une ombre sur les perspectives ensoleillées de la neutralité climatique d'ici 2050. Bien que les secteurs des transports (-6,3%), de l'agriculture et de la sylviculture (-0,7%), des déchets et des eaux usées (-2,1%) aient contribué de manière significative au succès global des objectifs climatiques du Luxembourg en 2021, on ne peut pas en dire autant de l'industrie et des classes moyennes (+21,1%) et des bâtiments publics et privés (+10,4%) - un «reality check» qui illustre comment les problèmes sectoriels sont venus pour rester.

La maison brûle

Malgré les bonnes notes attribuées par le ministre Turmes et la ministre Welfring à la politique climatique luxembourgeoise, les politiciens des Verts n'ont pas nié qu'il y a urgence. Et pour cause, depuis l'ère préindustrielle, la température moyenne au Grand-Duché a augmenté de 1,5 degré Celsius. Les dix dernières années sont toutes considérées comme les plus chaudes que le Luxembourg ait connues à ce jour.

De plus, Dana Lang, collaboratrice du Service de Météorologie, a constaté un quasi-doublement du nombre de jours d'été entre la période 1961-1990 et aujourd'hui - au lieu de 21,6 jours, on compte aujourd'hui 41,5 jours en moyenne. Des jours froids supplémentaires, de fortes précipitations, des sécheresses - en bref, la maison brûle - ou gèle, c'est selon.

Le fait que le Luxembourg ait pu atteindre ses objectifs climatiques en 2021, en pleine crise climatique, est toutefois positif pour la ministre Welfring : «Ce résultat est une bonne base pour toutes les mesures qui doivent encore être décidées. Nous nous trouvons actuellement dans un processus. La révision de notre plan climatique et énergétique sera une étape importante dans ce processus». En effet, après l'état des lieux de vendredi, l'avant-projet de mise à jour du plan national climat-énergie devrait déjà être solidement établi d'ici au 28 février 2023, avant d'être appliqué en juin 2024.

Ce résultat constitue une bonne base pour toutes les mesures qui doivent encore être adoptées. Joëlle Welfring, ministre de l'Environnement (Déi Gréng)

Outre les nombreux efforts déployés dans les différents secteurs, comme entre autres la gratuité des transports publics ou l'extension des stations de recharge pour les voitures électriques dans les transports, ou encore la mise en œuvre de l'économie circulaire dans le domaine de la gestion des déchets, l'accent doit désormais être mis sur l'industrie et le logement.

Selon les ministres Welfring et Turmes, un pacte climatique pour les petites et moyennes entreprises ainsi qu'une feuille de route pour la décarbonisation de l'industrie nationale sont déjà en cours de planification. En outre, les nouvelles constructions de logements équipées de systèmes de chauffage à énergie fossile seront interdites et l'assainissement énergétique des bâtiments publics sera renforcé.

Un observatoire de la politique climatique peu controversé

Outre l'état des lieux sur la répartition sectorielle des charges, une première a eu lieu lors de la Klimaexpo au Kirchberg. L'Observatoire de la politique climatique, inscrit dans la loi sur le climat et chargé d'évaluer la politique climatique nationale d'un point de vue scientifique et de soumettre des propositions au gouvernement, a présenté son premier rapport - «Ça va chauffer», tel est le titre du document de 70 pages.

Selon Andrew Ferrone, le président de l'Observatoire, qui n'est opérationnel que depuis six mois, il s'agit d'une référence à la «culture de chaude discussion» de l'Observatoire - et d'une référence directe à la hausse des températures dans notre pays. Le contenu du rapport de l'Observatoire s'est révélé peut-être moins controversé que le titre du document, ce qui, selon le docteur Ferrone, est dû au délai de livraison du rapport : «Ce n'est que le premier rapport. Nous voulions d'abord établir nos principes, même si, dans la pratique, peu de choses concrètes peuvent être tirées de ce document. La prochaine fois, nous mettrons davantage l'accent sur la présentation de propositions plus concrètes».

Nous devons agir maintenant si nous voulons préserver notre base vitale. Docteur Andrew Ferrone, président de l'Observatoire des politiques climatiques

Un mode de vie «pauvre en énergie» selon les principes de «suffisance» et d'«efficacité» est promu par le groupe de scientifiques, en plus du développement des énergies renouvelables. La réduction de la température intérieure des appartements, des maisons et des bureaux, la réduction de la surface habitable par personne ou le développement de plans pour une ville à 15 minutes qui rendrait la voiture obsolète font partie des propositions formulées jusqu'à présent. Mais l'idée de base de l'Observatoire réside surtout dans l'appel à un changement de comportement dans le système social.

Afin de «faire participer tout le monde», la question de la justice distributive revêt une grande importance - c'est-à-dire la réflexion sur les coûts, les avantages et les risques liés à une politique et sur la question de savoir si ceux-ci «sont répartis entre les personnes et certains groupes d'intérêts». La participation d'un large éventail de communautés, de groupes et de citoyens est particulièrement nécessaire pour changer la politique climatique. «Nous devons agir maintenant si nous voulons préserver notre base de vie», a insisté M. Ferrone.

