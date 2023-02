La «question fiscale» sera toutefois déterminante comme condition à la poursuite de la coalition actuelle, souligne toutefois Francine Closener, coprésidente du LSAP.

Elections législatives

Le LSAP s'imagine bien repartir avec les mêmes partenaires

(FJ) - La coprésidente du LSAP Francine Closener peut s'imaginer que la coalition bleu-rouge-vert se poursuive après les élections d'octobre. C'est ce qu'a révélé la députée ce jeudi dans une interview à la radio 100,7 : «Nous voulons continuer, car nous nous entendons bien.»

Bien que la perspective d'une continuation de cette coalition ne soit pas une sinécure, il s'agit d'une option sérieuse. Selon le dernier Sonndesfro de novembre 2022, les électeurs interrogés accordent actuellement 33 sièges à l'alliance, soit une majorité plutôt confortable. Cette réalité arithmétique n'est pas du goût du CSV qui s'est exprimé sur Twitter via son compte officiel et a critiqué les partis gouvernementaux pour s'être mis d'accord avant les élections plutôt que de respecter la volonté des électeurs. «Nous disons: le choix est entre vos mains.»

Pour une nouvelle édition de la Gambie, il faudrait toutefois encore éliminer un point de discorde entre les partenaires de la coalition : la question fiscale. «Si on ne s'entend pas sur cette question, on n'a pas de projet d'avenir», fait remarquer Francine Closener. Les électeurs attendraient une vision de la politique fiscale à laquelle ils seront confrontés après les élections. Une vision qui n'existe pas pour le moment.

Un monde entre le LSAP et le DP

Les déclarations de Francine Closener à la radio 100,7 confirment qu'il y a un monde entre le LSAP et le DP en matière de politique fiscale. Lors de son intervention, elle laisse en effet entendre qu'un allègement fiscal purement ponctuel n'est que modérément dans l'intérêt de son parti. Il en va de même pour la récente annonce de la ministre des Finances Yuriko Backes (DP). Celle-ci avait annoncé il y a trois semaines qu'une marge de manœuvre financière de 500 millions d'euros était disponible et avait ensuite envisagé des crédits d'impôt pour soulager les citoyens.

Si l'on n'est pas d'accord sur la question, on n'a pas de projet d'avenir. Francine Closener (coprésidente du LSAP sur la politique fiscale)

«Nous voulons une solution durable et permanente», a déclaré Mme Closener pour expliquer les exigences du LSAP en matière de politique fiscale. Il est possible de faire beaucoup de choses par le biais de crédits d'impôt, mais la députée est convaincue qu'il faut une «combinaison» entre des solutions à court et à long terme. «Ce gouvernement est appelé à mettre en place un modèle innovant et il a la volonté de trouver des solutions», a déclaré Closener.

Francine Closener ne s'inquiète pas de la dette publique

La coprésidente du LSAP ne considère toutefois pas l'avis de la ministre des Finances Yuriko Backes, qui a encore estimé lundi sur RTL qu'une adaptation des taux d'imposition à l'inflation en temps de crise serait «irresponsable», comme un obstacle à la mise en œuvre de la vision des socialistes en matière de politique fiscale.

Yuriko Backes n'est «pas la première ministre des Finances à vouloir gérer les deniers publics avec précaution». Mais on a promis aux citoyens que dès qu'il y aurait une marge de manœuvre financière, des allègements fiscaux seraient dus - le gouvernement doit maintenant tenir cette promesse, estime Francine Closener.

La ministre des Finances Yuriko Backes (DP) a annoncé fin janvier son intention de proposer des allègements fiscaux ciblés sous forme de crédits d'impôt "si l'amélioration qui se dessine par rapport aux estimations précédentes se confirme". Photo: Gerry Huberty

L'endettement actuel de l'Etat, qui se situe actuellement à environ 24%, n'est pas non plus un argument pour ne pas réfléchir à une politique fiscale durable. Le Luxembourg fait partie des bons élèves en matière d'endettement public. De plus, en 2013, lorsque la coalition a entamé son mandat, la dette publique était également de 24 %. Même si la limite de 30% est toujours considérée comme le «Saint Graal» au Luxembourg, elle n'est pas le seul facteur déterminant pour le triple A luxembourgeois. «L'Islande est au-dessus de 30%, mais elle a toujours son triple A», a également argumenté Closener

Politique fiscale : un conflit permanent entre le DP et le LSAP

L'analyse que le député LSAP Dan Kersch a fait publier dans le Luxemburger Wort le 7 janvier après l'interview de Nouvel An du Premier ministre Xavier Bettel illustre le fait qu'il y a toujours eu des conflits entre le DP et le LSAP en matière de politique fiscale.

Et le PD devrait remercier ses partenaires de coalition de l'avoir mis sur la bonne voie. Dan Kersch (LSAP) dans un texte d'analyse du 7 janvier 2023

Le Premier ministre Bettel avait réaffirmé dans l'interview du début de l'année la position du DP d'attendre la marge de manœuvre financière nécessaire pour alléger la charge fiscale des citoyens. Kersch, en réaction, a écrit dans son analyse que le DP manquait «manifestement de courage politique» pour faire des propositions concrètes visant à alléger la charge des petits et moyens revenus.

Il reprochait en outre au PD une «obstination idéologique qui obscurcit le regard sur les réalités fiscales et sociopolitiques». Dans le texte, Kersch prédit en outre que le DP devra à l'avenir «céder à la pression de l'opinion publique» et que si des allègements fiscaux devaient être décidés à l'avenir, le DP devrait «remercier ses partenaires de coalition de les avoir mis sur la bonne voie».

