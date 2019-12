Les candidats Franz Fayot, Dan Kersch et Paulette Lenert seront présentés au Comité général, début janvier. Mais les portefeuilles ont visiblement déjà été répartis du côté des socialistes.

Le LSAP prêt pour la succession d'Etienne Schneider

(SC) - Dans une lettre datée de lundi soir, le comité exécutif du LSAP a présenté la liste des candidats pour succéder au vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et de la Santé. Cela quelques heures à peine après qu'Etienne Schneider eut officiellement fait part de la date de son départ du gouvernement : le 4 février 2020.

Bien que la direction du LSAP regrette la décision «très personnelle» du vice-Premier ministre, elle respecte ce choix. Dans son courrier, le comité remercie d'ailleurs l'homme politique pour ses années d'engagement au sein du parti, tant au niveau local que national. La moindre des choses pour un Etienne Schneider qui fut, au nom des socialistes luxembourgeois, l'architecte des gouvernements de coalition de 2013 et 2018.

Les candidats à la succession devront d'abord être présentés au Conseil général du LSAP. Celui-ci se réunira le 8 janvier 2020. Après de longues discussions, le Comité directeur a décidé de présenter un trio: Dan Kersch, Franz Fayot et Paulette Lenert pour prendre la place laissée vacante au sein des instances du parti.

3 Franz Fayot a été proposé pour les postes de ministre de l'Economie et de ministre du Développement et des Affaires humanitaires. Photo: Pierre Matgé

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Franz Fayot a été proposé pour les postes de ministre de l'Economie et de ministre du Développement et des Affaires humanitaires. Photo: Pierre Matgé Paulette Lenert pourrait devenir ministre de la Santé et vice-ministre en charge de la Sécurité sociale. Photo: Guy Wolff Dan Kersch aura-t-il la casquette de vice-premier minitre à l'avenir? Fort probable. Photo: Guy Wolff

Pour le poste de vice-Premier ministre concédé au LSAP, Dan Kersch prendra la main. Un rôle de plus pour l'actuel ministre du Travail et des Sports. Franz Fayot, actuellement député et président de la commission économique de la Chambre, devrait remplacer Etienne Schneider au poste de ministre de l'Economie. Sans doute, le jeune président du parti devrait se voir confier le mandat de Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire actuellement géré par Paulette Lenert.

Marc Angel reste «européen»

De fait, la ministre de la Protection des consommateurs pourrait alors faire sien le portefeuille de la Santé au sein du gouvernement de Xavier Bettel. Paulette Lenert deviendrait alors également vice-ministre en charge de la Sécurité sociale.

Afin de clarifier les choses, la direction du LSAP signale également dans son communiqué qu'elle a bien pris note de la décision de Marc Angel. Ce dernier ayant visiblement choisi de se concentrer sur son mandat européen.