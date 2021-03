Lors du congrès de son parti ce dimanche, Dan Kersch a posé les bases en vue des prochaines élections de 2023. Le vice-Premier ministre et ministre du Travail, a notamment plaidé en faveur d’un impôt sélectif, qui toucherait ceux qu’il appelle les «gagnants de la crise».

Le LSAP prépare les législatives

(ASdN avec Annette Welsch) - 890 participants derrière leur écran, mais une salle vide. Dimanche matin s'est tenu le premier congrès numérique du LSAP lors duquel Yves Cruchten a fait le bilan d'une année marquée par la pandémie pour préparer au mieux les prochaines élections législatives de 2023.

S'il a souligné la grande solidarité existante en ces temps de crise, les inégalités restent, juge-t-il, encore trop nombreuses. A ses yeux, il est donc désormais important de faire le point et de tirer les leçons de la crise, notamment en ce qui concerne le système de santé public qui doit «être renforcé» à l'avenir. Un constat qui n'a pas empêché le président du parti de louer le travail du gouvernement, en particulier celui de ses deux confrères Paulette Lenert et Dan Kersch qui ont su, selon lui, faire preuve «d'empathie et d'une patience d'ange».

Lors de l'année écoulée, le LSAP aurait ainsi veillé à l'équilibre social, contre les politiques «trop libérales» de l'économie, du marché du travail ou encore du logement. Le groupe socialiste a regroupé ses forces pour défendre l'augmentation du salaire minimum et l'équilibre social de la taxe CO2, a rappelé le président du parti.

Dan Kersch s'est quant à lui tourné vers l'avenir, posant les premières bases en vue des prochaines législatives. Le vice-Premier ministre a ainsi promis qu'après la crise, «les cartes seront redistribuées». Un élément indispensable à ses yeux pour éviter «quelques gagnants et beaucoup de perdants». Pour lui, les charges doivent ainsi être réparties équitablement, mais en aucun cas peser sur les seules épaules des jeunes générations, qui ont le plus souffert des nombreuses occasions manquées.

A ces fins, Dan Kersch a demandé l'introduction d'une taxe covid sélective. Plus concrètement, le ministre souhaite voir un allègement fiscal pour le travail et une taxation plus élevée des gains en capital et de la consommation des ressources. «Nous souhaiterions voir une baisse sensible de l'impôt sur les salaires que tout le monde paie, et une imposition plus élevée sur les revenus locatifs, les ventes de biens immobiliers, les gains en actions...», a-t-il par ailleurs suggéré avant d'appeler à des mesures plus radicales en matière de logement.

Dan Kersch s'est également penché sur les polémiques internes au CSV, en particulier du cas Frank Engel. A ses yeux, le parti est en train «d'euthanasier activement son président intérimaire». Déplorant le comportement «politiquement puéril de l'opposition», le vice-Premier ministre assure que ce dernier ne pourra se relever indemne de cette crise.

Un an avant les prochaines élections, le vice-Premier ministre ne cache par ailleurs pas ses ambitions. «Nous veillerons à ce qu'il y ait une concurrence claire entre les idées et les concepts», souligne-t-il avant d'ajouter que le LSAP ne se présentera pas «pour devenir la deuxième ou troisième force» du pays, mais bien pour «gagner les élections».

