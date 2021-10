Partenaires de gouvernement certes, mais loin de faire silence sur ce qu'ils veulent voir Xavier Bettel mettre en oeuvre, les députés socialistes viennent de fixer leur feuille de route pour les mois à venir.

Luxembourg 4 min.

Rentrée politique

Le LSAP pose ses propositions sur la table

Partenaires de gouvernement certes, mais loin de faire silence sur ce qu'ils veulent voir Xavier Bettel mettre en oeuvre, les députés socialistes viennent de fixer leur feuille de route pour les mois à venir.

(pj avec Danielle SCHUMACHER) Le 15 novembre prochain, le LSAP tiendra un congrès national. Mais en attendant ce rendez-vous, c'est un président de fraction enthousiasmé par les résultats des socialistes en Europe (Allemagne en tête) qui a sonné la rentrée politique du parti et ses dix députés. «Les socialistes sont nécessaires», insiste ainsi Georges Engel qui a listé les chevaux de bataille pour les mois à venir : santé, travail, relations sociales, éducation, climat et logement.

Le train du CSV se remet sur les rails La modification des statuts du parti chrétien-social est scellée. Lors de son congrès national, samedi, la formation conduite par Claude Wiseler, a défini ses priorités pour ne pas rater les élections en 2023.

Alors que la sortie de crise covid pointe de plus en plus, le LSAP entend maintenant «tirer les bonnes leçons» de cet épisode inédit dans l'histoire du Luxembourg. Avec notamment comme point fort le rôle de l'Etat qui, avec la mise en place d'une solidarité à tous les étages (ménages comme entreprises) a évité au pays l'écueil d'une crise sociale ou économique. D'où la volonté marquée de rejeter toute forme de privatisation des missions du secteur public, à commencer par le secteur des soins et l'éducation.

Ainsi, par exemple, Georges Engel entend clairement que l'école retrouve sa fonction d'«ascenseur social». En cela, l'école publique doit être la «garantie de l'égalité des chances». Et si le LSAP s'accorde sur la plupart des mesures avancées ces dernières rentrées, le parti veut en évaluer l'efficacité et la cohérence désormais. Envisageant, par exemple, avec un oeil critique l'annonce du ministre Claude Meisch (DP) de rendre la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans (contre 16 actuellement). L'initiative individuelle du ministre aurait mérité une concertation au sein de la coalition avec les partenaires verts et socialistes.

Pourquoi l'impôt pèse-t-il tant sur les monoparentaux? Des années que les parents isolés avec un ou plusieurs enfants à charge dénoncent une fiscalité injuste. Et des années que les avancées sur ce dossier tardent à être votées. Explications.

Pour atténuer les tensions sur le marché du logement, et la flambée des prix, le LSAP s'engagera en faveur d'une réforme de la taxe foncière. Pour le président du parti, Yves Cruchten, si une nouvelle règle doit s'imposer ce serait d'abord pour s'attaquer à la spéculation immobilière. A ses yeux, l'urgence justifiera que «quelque chose de concret sera sur la table avant 2023». 2023, date des prochaines législatives et élections communales.



Alors que l'index vient d'être déclenché, le LSAP entend aussi peser sur la réindexation des allocations familiales. Il s'agirait là d'un instrument efficace de lutte contre la pauvreté. Après tout, la coalition était d'accord sur la question, aussi Georges Engel attend du discours sur l'état de la Nation, prononcé par Xavier Bettel (DP) la semaine prochaine, des détails concrets.

Le droit du travail s'apprête à être dépoussiéré En plus des grandes lignes du projet de loi autour de la lutte contre le harcèlement au sein de l'entreprise, Dan Kersch a également indiqué mercredi que le droit à la déconnexion devra être présent dans toutes les conventions collectives.

Tout comme le parti souhaite quelques retouches dans la politique fiscale, à défaut de la grande réforme envisagée en début de mandat. A ce titre, les socialistes restent-ils bloqués sur la proposition d'un «impôt corona» telle que défendue par le vice-Premier Dan Kersch (repoussée par le chef de gouvernement)? Le parti reste plus hésitant dans sa réponse... Préférant évoquer la nécessité d'une justice fiscale, où ceux qui ont les épaules larges doivent soutenir les plus faibles.

Pas un mot de plus non plus sur le choix de quitter le gouvernement de celui qui occupe encore le poste de ministre du Travail et des Sports, ou le climat pesant planant autour du bilan de l'ex-ministre Etienne Schneider... Le LSAP préférant regarder devant que derrière visiblement, avec un futur qui pourrait bien avoir le visage féminin de Paulette Lenert. Au vu de la popularité acquise par l'actuelle ministre de la Santé.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.