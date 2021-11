Lors de son congrès, le parti socialiste luxembourgeois décide de modifier ses statuts afin d'autoriser la double candidature à la présidence du parti et à la direction.

Luxembourg 3 min.

Politique

Le LSAP favorable aux binômes

Lors de son congrès, le parti socialiste luxembourgeois décide de modifier ses statuts afin d'autoriser la double candidature à la présidence du parti et à la direction.

(pj avec Danielle SCHUMACHER) Ah, la double direction... Les Déi Gréng n'ont toujours juré que par elle pour la conduite du parti. Le CSV y a pris goût à l'automne. Et voilà maintenant le LSAP qui suit le mouvement. Lundi soir, à l'occasion d'un congrès extraordinaire, les socialistes ont pris le virage. Eux aussi s'engagent à placer deux personnes à la direction du parti.

«Je n'appartiendrai pas au prochain gouvernement» L'actuel vice-Premier ministre socialiste annonce, lundi, qu'il ne sera pas candidat pour être tête de liste pour les prochaines élections législatives. Il laisse même planer le doute quant à sa présence au gouvernement jusqu'en 2023.

Et, à Walferdange, la décision n'a guère souffert de contestation. Une large majorité des militants se disant favorables à cette modification des statuts. Aussi, avec une seule voix contre et trois abstentions, le président du LSAP, Yves Cruchten, pouvait légitimement considérer ce choix comme un «signe d'unité».

Les nouveaux statuts, détaillés par le secrétaire général Tom Jungen, stipulent qu'à l'avenir la direction du parti devra être composée d'un nombre égal de femmes et d'hommes. Autre nouveauté : l'un des deux présidents pourra être membre du gouvernement. Les deux présidents seront élus lors du prochain congrès ordinaire du LSAP au printemps 2022. La double candidature à la direction, en revanche, restera toutefois facultative. Mais si deux candidats sont choisis, la parité devra être respectée, idem pour la présidence du parti.

Appel au ''désarmement verbal''

Mais cette réécriture des statuts n'a constitué qu'un aspect du congrès. Ainsi, le président du LSAP (pour son premier discours devant une salle comble depuis des mois...) devait bien sûr aborder la gestion de la crise par le gouvernement. De quoi entendre, logiquement, Yves Cruchten adresser de très bonnes notes aux ministres en place, et particulièrement aux socialistes.Selon lui, au milieu de cette épidémie, l'exécutif avait toujours agi avec modération plutôt que précipitation.

D'où son incompréhension face aux reproches parfois adressés aux choix de la coalition DP-LSDAP-Déi Gréng. Et de demander notamment à l'opposition de calmer le jeu et que les adversaires politiques «désarment verbalement» plutôt que de verser davantage d'huile sur le feu.

Le LSAP lance la campagne 2023 Voilà les socialistes attendus au tournant. Bien placés pour les prochaines législatives, le parti doit gérer dans l'immédiat l'annonce des deux cadors (Dan Kersch et Romain Schneider) de ne plus occuper de fonctions gouvernementales à l'avenir.

De son côté, Yves Cruchten a eu la dent dure face à l'opposition. L'ADR? Le parti a, selon lui, muté d'un parti conservateur de droite à un mouvement purement populiste. Le parti serait ainsi devenu le point de ralliement pour les mécontents, quitte à mélanger aussi bien les opposants à la campagne vaccinale que les anti-réforme constitutionnelle. Ainsi, pour le leader des socialistes, l'ADR joue avec les peurs dans un «méli-mélo des insatisfaits».

Le CSV n'a pas échappé, non plus, aux attaques. Les chrétiens-sociaux se seraient rapprochés de l'ADR, notamment lors de la discussion sur la réforme constitutionnelle. Pour Yves Cruchten, le CSV a jeté ses principes par-dessus bord et saboté son propre travail. Et un des exemples tient dans la volte-face du CSV sur le référendum sur la constitution revisitée. Ce n'est qu'à cause de l'«action de sabotage» du parti tenu par Claude Wiseler que le pays a glissé dans une situation aussi désordonnée sur la question constitutionnelle.

Les Pirates ont, eux aussi, eu droit à quelques banderilles. «Aujourd'hui, les Pirates agissent comme s'ils avaient inventé la démocratie.» Pas de doute, à l'approche des scrutins de 2023 (élections législatives et communales), le discours se durcit.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.