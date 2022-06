La majorité actuelle séduit à nouveau. Le dernier sondage national sur les intentions de vote donne à la coalition DP-LSAP-déi Gréng une majorité de 32 sièges. Et parmi les trois partis majoritaires, les libéraux sortent grands gagnants.

Luxembourg 6 min.

Sondage

Le LSAP et le DP au coude-à-coude

Mélodie MOUZON La majorité actuelle séduit à nouveau. Le dernier sondage national sur les intentions de vote donne à la coalition DP-LSAP-déi Gréng une majorité de 32 sièges. Et parmi les trois partis majoritaires, les libéraux sortent grands gagnants.

La coalition DP-LSAP-Déi Gréng retrouve des couleurs. Selon le dernier sondage national sur les intentions de vote réalisé par TNS Ilres pour le compte de RTL et du Luxemburger Wort, la majorité en place retrouve du crédit auprès des électeurs. Et réussit même à asseoir un peu plus sa majorité, en récupérant un siège de plus que ceux acquis au sortir des urnes en 2018 (32 au lieu de 31).

Jean Asselborn rattrape Paulette Lenert Le ministre LSAP des Affaires étrangères, ex-aequo avec la ministre de la Santé, récupère la première place des politiciens les plus appréciés du pays, à laquelle il était abonné depuis longtemps.

A un an de la prochaine échéance électorale, voilà qui a de quoi rassurer la coalition majoritaire. Il y a sept mois, le Sonndesfro attribuait aux trois partis de la majorité actuelle 29 sièges, au lieu de 31. Une légère différence qui était cependant suffisante pour faire basculer les trois formations politiques dans le rang minoritaire.

Et c'est le DP, qui a un nouveau président à sa tête depuis samedi dernier, qui sort grand gagnant de ce Sonndesfro, en récupérant les trois sièges dont il avait été délesté il y a sept mois. Le parti du Premier ministre a réussi à reconquérir 1,9% d'intentions de vote complémentaires par rapport à novembre dernier. Il y a sept mois encore, le DP faisait partie des grands perdants, perdant alors quatre sièges et 3,1 points de pourcentage.

1.868 électeurs sondés Le Sonndesfro est un sondage national qui traduit quelles seraient les intentions de vote d'un panel représentatif de 1.868 électeurs au moment où l'enquête est réalisée. Celle-ci s'est déroulée du 24 mai au 7 juin par téléphone et en ligne, pour le compte de RTL et du Luxemburger Wort.

Si le parti des Verts conserve ses huit sièges, il peut se targuer également d'une légère remontée dans les intentions de vote (0,3%), conservant ainsi sa place de quatrième formation du pays. L'affaire dite de «l'abri de jardin» qui a ébranlé le parti ce printemps et a entraîné la démission de l'ex-ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg ne semble donc pas avoir eu d'impact sur la confiance qu'accordent les électeurs dans le parti.

Le LSAP quant à lui conserve ses douze sièges. Les socialistes et les libéraux sont ainsi quasiment à égalité en pourcentage, avec respectivement 18 et 18,1 pour cent. Par rapport aux élections d'octobre 2018, le LSAP enregistre une hausse de 1,2 point.

Le LSAP est par contre en perte de vitesse par rapport à fin 2021. Alors qu'en novembre dernier, les socialistes prenaient leur envol, ils accusent aujourd'hui un recul de 2,2%, passant de 20,2% d'intentions de vote à 18%.

Avec Paulette Lenert et Jean Asselborn dans leurs rangs, désignés par le dernier Politmonitor comme les politiques préférés des Luxembourgeois, le LSAP continue d'entretenir sa cote de popularité et nourrit l'ambition d'être le premier parti lors du prochain scrutin. Mais force est de constater que le DP a repris des forces au point de rattraper les socialistes, qui redeviennent, de peu, la troisième formation politique du pays.



La déroute de l'ADR

Le CSV, qui vient de se doter d'une nouvelle identité visuelle, s'accroche toujours à sa place de première force politique du pays. Pour la première fois depuis les élections de 2018, les chrétiens sociaux progressent même dans le sondage, ce qui leur permet de grappiller un siège. Mais avec 16 députés possibles, cela fait tout de même près d'un tiers d'effectifs parlementaires en moins par rapport à 2018, où le parti avait acquis 21 sièges... Cette configuration a également pour conséquence qu'une alliance à deux avec le DP, qui était mathématiquement possible il y a encore un an, n'obtiendrait pas de majorité.

Quant aux Pirates, s'ils avaient fait un bond assez spectaculaire en novembre dernier, avec des intentions de vote estimées à 11,3%, l'enthousiasme pour la bouillonnante formation politique semble s'être un peu émoussé. Si les législatives se tenaient ce dimanche, les Pirates seraient crédités de 9,7% (-1,4%). Un score qui leur ferait perdre un siège. Mais si l'on compare le Sonndesfro de juin 2022 avec le résultat des élections d'octobre 2018, les Pirates sont néanmoins en hausse (+ 3,1%, soit 4 sièges de plus).

L'opposition gagne en crédit, pas le CSV Si les électeurs luxembourgeois passaient par les urnes dimanche, la majorité actuelle perdrait de sa superbe. Car si le LSAP gagne en popularité, cela ne suffirait pas à compenser la montée des votes pro-Adr ou Pirate.

L'ADR accuse une déconvenue dans ce Sonndesfro. Alors que fin novembre, les électeurs étaient prêts à faire monter la représentation des conservateurs au Parlement à 7 sièges, ils perdraient trois sièges si les électeurs devaient se rendre aux urnes ce dimanche.

Le parti, dont Fred Keup est le nouveau président depuis mars, nourrit pourtant de sérieuses ambitions pour le prochain scrutin des législatives et veut agrandir son effectif parlementaire. Se présentant comme les défenseurs de la culture, de la langue et de l'identité du Grand-Duché, les conservateurs se sont attiré les faveurs il y a quelques mois des électeurs en revendiquant un référendum sur la nouvelle constitution. La tentative n'a cependant pas abouti.

Quant à déi Lénk, il continue de faire figure de Petit Poucet, en conservant ses deux sièges acquis en 2018.

Les électeurs ont aussi été interrogés sur leur satisfaction quant au travail du gouvernement. Sur une échelle de + 5 à - 5, la coalition bleu-rouge-vert est créditée d'un score de 0,8, comme à l'automne 2021. Parmi les trois partenaires de la coalition, c'est le LSAP qui enregistre le plus haut niveau de satisfaction avec 0,7, devant le DP 0,4 et les Verts (- 0,2). L'opposition se situe, comme à l'automne 2021, à - 0,2.

Fokus s'incruste Un petit nouveau fait son entrée dans ce Sonndesfro de juin 2022: le parti Fokus. La formation politique lancée par l'ancien président du CSV Frank Engel fait une première incursion honorable dans ce sondage national sur les intentions de vote puisqu'il est crédité de 2,9% des intentions de vote. Rappelons que le parti n'a que quelques mois d'existence. Ce score ne lui permettrait actuellement pas de décrocher son premier siège au Parlement mais le parti a annoncé la couleur dès sa formation: il veut «obtenir un résultat honorable» lors des élections législatives et «prendre ses responsabilités.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.