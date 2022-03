Avec 96 et 92 pour cent, le LSAP a élu Dan Biancalana et Francine Closener comme coprésidents du parti. Les préparatifs de la super année électorale 2023 ont déjà commencé.

Luxembourg 2 5 min.

Congrès du parti

«Le LSAP doit se féminiser et se rajeunir»

Avec 96 et 92 pour cent, le LSAP a élu Dan Biancalana et Francine Closener comme coprésidents du parti. Les préparatifs de la super année électorale 2023 ont déjà commencé.

(m. m. avec Annette WELSCH) - Il y a 20 ans, le LSAP s'était déjà réuni à Vianden pour son congrès national. Il s'agissait d'un congrès historique, car à l'époque, la tentative d'introduire des quotas de femmes pour les postes et les mandats avait été clairement rejetée au cours de discussions houleuses. Samedi, Dan Biancalana et Francine Closener ont été élus tous deux coprésidents du parti. La double présidence ouverte par les statuts l'automne dernier est désormais en place.

Le LSAP dévoile ses candidats pour son comité exécutif Les députés Francine Closener et Dan Biancalana sont les seuls membres à avoir candidaté pour incarner la nouvelle présidence du LSAP. Le congrès national du parti se tiendra le 5 mars.

Parmi les 263 délégués qui ont voté, dont près de 160 s'étaient réunis à Vianden, les deux candidats ont obtenu un fort soutien au sein du parti, avec 95,85% des voix pour Biancalana et 91,67% pour Closener. Il en va de même pour le secrétaire général Tom Jungen (94,8%) et la trésorière Christine Schweich (93,36%). Tina Koch a quant à elle été élue vice-présidente avec 242 voix.

Les élections de 2023 en ligne de mire

Cette présidence du parti conduira le LSAP vers la super année électorale 2023 durant laquelle se dérouleront des élections communales et nationales. L'ombre de ces rendez-vous importants a plané lors des discours du congrès. «Le LSAP doit se féminiser et se rajeunir», a souligné le secrétaire général Tom Jungen. «Là où nous nous sommes endormis, nous devons apporter du dynamisme, là où nous sommes dépassés, rajeunir et là où nous accordons une grande place aux hommes, motiver plus de femmes». Pour y arriver, il faut un profil et un programme précis ainsi que la volonté de changer les choses.

Fin novembre, le président du parti, Yves Cruchten, a dû quitter son poste suite au changement de ministre, car il a pris la tête du groupe parlementaire. Il ne s'est donc pas exprimé sur le travail du groupe parlementaire et, en tant que président sortant du parti, il a simplement lancé un bref appel aux sections : «Attirez des jeunes!»

«Poutine doit arrêter la guerre immédiatement»

Les principaux discours politiques ont été prononcés par Dan Biancalana et la vice-Première ministre et ministre de la Santé Paulette Lenert, qui ont pris la direction du parti par intérim. Tous deux ont ouvert leurs discours sur la guerre en Ukraine, qui a également fait l'objet d'une résolution du congrès. «Nous sommes solidaires de l'Ukraine et condamnons fermement la guerre, Poutine doit l'arrêter immédiatement», a demandé Dan Biancalana.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 Laurent Blum

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Laurent Blum Laurent Blum

«Il est difficile de trouver les mots justes. Des milliers de personnes en Ukraine sont dans la peur et plus d'un million ont quitté leur pays. La paix est foulée aux pieds, beaucoup de choses semblent alors secondaires», a souligné Paulette Lenert. «Nous avons sous-estimé une situation, nous avons observé trop longtemps et les fondements de l'Europe, qui ont été construits après la Seconde Guerre mondiale, sont en danger».

La guerre en Russie aura aussi un coût pour notre économie. Paulette Lenert

«La guerre en Russie aura également un coût pour notre économie. Nous continuerons à apporter notre aide aux ménages en ce qui concerne les prix de l'énergie et aux entreprises, qui sont touchées de manière différente», a-t-elle promis.

Agir et identifier les problèmes de l'avenir

Il s'agit maintenant d'agir, d'identifier les problèmes qui se présenteront à l'avenir et de mettre en place un programme, tout en évitant de faire de fausses promesses aux gens. «Les injustices ne doivent pas être considérées comme normales. Notre force a toujours été de reconnaître où le bât blesse, nous avons beaucoup d'expérience, c'est ce qui nous caractérise».

Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn a présenté la résolution du Congrès sur l'attaque russe."Nous ne savons pas où Poutine s'arrêtera. Nous devons y faire face et faire de notre mieux pour aider l'Ukraine et accueillir les réfugiés". Photo: Laurent Blum

Dan Biancalana a fait référence aux cinq priorités thématiques du LSAP : santé, éducation, travail, climat et logement, où les pansements posés jusqu'à présent contre la pénurie ne suffisent plus. «Si nous ne parvenons pas à résoudre ce problème, plus aucun jeune ne pourra se permettre d'avoir un toit sur la tête», a-t-il averti.

Dan Biancalana ambitionne de rester président du LSAP Les délégués du parti socialiste voteront début mars pour une nouvelle organisation interne. Dan Biancalana assurant actuellement la présidence par intérim du parti se dit intéressé pour poursuivre cette fonction.

«Il y a différentes opinions dans ce parti, mais pourtant, il parle d'une seule voix. Contrairement au CSV, où l'aile économiquement libérale s'est imposée». Ce fut la seule déclaration de tout le congrès qui ne concernait pas le LSAP. «Nous sortirons renforcés de ces élections, car dans une période incertaine, on a besoin d'un parti comme le LSAP qui s'engage pour la justice, la solidarité et la paix. Nous allons rendre le parti encore plus fort avec vous», a déclaré Francine Closener avec conviction.

Renforcer le sentiment d'appartenance

«Unis et rassemblés» était le mot d'ordre répété à l'envi et le congrès l'a remercié par une standing ovation : pour le discours de Paulette Lenert, pour l'«Européen convaincu» Jacques Poos, auquel Dan Biancalana a rendu hommage en disant «Tu vas nous manquer», pour les deux ministres sortants Romain Schneider et Dan Kersch et pour la nouvelle direction du parti.

Nous n'avons pas 20 ans devant nous, ni pour la crise climatique, ni pour le logement. Lisa Kersch, JSL

L'objectif est clairement de faire du LSAP le parti le plus fort en 2023. Seule la jeune socialiste Lisa Kersch a réclamé des comptes au parti : «En tant que JSL, nous demandons que le LSAP prenne la tête en matière de changement climatique. Nous n'avons pas 20 ans devant nous, que ce soit pour la crise climatique ou pour le logement», a-t-elle déclaré, en faisant allusion aux décennies qu'il a fallu au LSAP pour introduire une coprésidence à la tête du parti.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.