Les députés Francine Closener et Dan Biancalana se présentent en duo à la nouvelle présidence du LSAP. Le congrès national du parti se tiendra le 5 mars.

Politique

Le LSAP a choisi ses candidats à la présidence

Les députés Francine Closener et Dan Biancalana se présentent en duo à la nouvelle présidence du LSAP. Le congrès national du parti se tiendra le 5 mars.

Le LSAP pourrait bientôt compter non pas un, mais deux présidents. Et il s'agirait d'une première. C'est en tout cas l'intention des députés Francine Closener et Dan Biancalana, qui se présentent en binôme à la présidence du parti. Une annonce faite par les deux politiciens sur les réseaux sociaux. Mais avant que cette ambition ne se concrétise, ils devront passer par la case de l'élection, qui se tiendra lors du congrès national du LSAP, le 5 mars prochain.

Dan Biancalana ambitionne de rester président du LSAP Les délégués du parti socialiste voteront début mars pour une nouvelle organisation interne. Dan Biancalana assurant actuellement la présidence par intérim du parti se dit intéressé pour poursuivre cette fonction.

La présidence du LSAP a été laissée vacante suite aux remaniements ministériels provoqués par les départs des ministres Schneider et Kersch (LSAP) du gouvernement. Georges Engel, avait alors été désigné nouveau ministre des Sports et de l'Emploi, laissant ainsi son poste de président du groupe parlementaire LSAP à Yves Cruchten. Ce dernier était, quant à lui, à la tête du parti socialiste depuis mars 2020.

Dan Biancalana avait alors pris la présidence par intérim du parti, et n'avait pas caché son souhait d'y rester. Le député-maire de Dudelange est actuellement secondé par Paulette Lenert, en qualité de vice-présidente. Un poste désormais convoité par Tina Koch, tandis que le maire de Roeser, Tom Jungs, est à nouveau disponible en tant que secrétaire général. La conseillère municipale de Mondercange, Christine Schweich, souhaite quant à elle rester trésorière générale du parti.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Âgée de 52 ans, Francine Closener est membre du LSAP depuis 2013. Secrétaire d'État à l'Économie, à la Défense et à la Sécurité intérieure au sein du cabinet Bettel I jusqu'en 2018, elle rate son entrée au Parlement lors des élections législatives de cette même année. En décembre 2019, elle remplace Marc Angel à la Chambre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.