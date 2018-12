Pour la première fois depuis 124 ans, le loup est de retour au Grand-Duché. Des preuves en attestent dans le secteur de Garnich.

Le loup s'est installé au Luxembourg

Dans le secteur de Koerich-Simmern, les employés de l'administration de la nature et des forêts ont trouvé dimanche dernier une nouvelle preuve de la présence du loup sur le sol luxembourgeois. Des traces ont été identifiées sur une distance de 400 mètres dans une forêt. Des traces d'urine ont été prélevées et des analyses ADN pourront confirmer qu'il s'agit bien d'un loup. Il faut compter quelques semaines pour obtenir les résultats.

En juillet 2017, l'administration de la nature et des forêts avait déjà trouvé une trace du loup dans le secteur de Garnich, pour la première fois depuis 124 ans. D'autres traces avaient pu être identifiées en février dernier dans le secteur de Fouhren. Les loups évitent en général les contacts avec les hommes. Rencontrer un loup est plutôt exceptionnel, mais pas impossible. La plupart du temps, le loup va fuir en apercevant un homme. Mais ils peuvent aussi se montrer curieux et vouloir s'approcher avant de fuir. Dans la brochure "Wölfe in Luxemburg" se trouvent des informations sur le loup et des recommandations sur l'attitude à adopter (en allemand).

Pour signaler la possible présence du loup, vous pouvez contacter l'administration de la nature et des forêts: wolf@anf.etat.lu.