Le logement sort-il gagnant du budget 2021?

Avec un budget gonflé de 11% pour le ministère du Logement et un paquet de mesures annoncées, le gouvernement se donne plus de moyens pour faire face à la pénurie d'habitats abordables. «De l'affichage», gronde l'opposition.

A quelles voix a pu être sensible Pierre Gramegna (DP) à l'heure de rédiger son projet de budget pour 2021? A celles de la rue qui, le 10 octobre encore, réclamaient un accès à un habitat digne et abordable? Ou à celle du ministre Henri Kox (déi Gréng) qui multiplie les initiatives pour développer le parc immobilier à coût accessible? En tout cas, l'urgence de la situation se traduit par une augmentation de 11% des crédits possiblement accordables au ministère du Logement.

En l'état, le ministère du Logement se verrait doté d'une enveloppe de 263 millions d'euros pour mener à bien ses actions. Et l'on sait déjà qu'une grande partie de ce montant filera directement vers le Fonds spécial de soutien au développement du logement. Soit 141 millions orientés vers le soutien aux acteurs publics et privés pour la construction de logements abordables. Sachant que l'objectif annoncé est de voir chaque année se traduire par la construction de 1.000 nouvelles unités d'habitat.

Une autre partie de l'enveloppe viendra soutenir les efforts des communes, toujours en visant une offre disponible de logements abordables plus importante sur le marché luxembourgeois. Le Pacte Logement 2.0 a d'ailleurs fixé de nouvelles incitations pour encourager les 102 bourgmestres du pays à devenir bâtisseurs.

De la théorie à la pratique

Membre de la commission Logement à la Chambre, Marc Lies (CSV) n'applaudit guère les mesures du projet de budget 2021. Et pour cause, le député craint que tout cela ne soit «que de l'annonce». Et d'appuyer sa démonstration sur un premier constat : «On nous dit qu'il va y avoir 11% pour le logement, mais la totalité du budget alloué sera-t-elle dépensée pour cette cause? J'en doute car, par exemple, en 2019, on nous parlait de 180 millions d'euros accordés au ministère du Logement; en fin de compte il n'en a utilisé que 128. Même chose l'année d'avant (122 M€ réalisés pour 172 annoncés)».

A étudier les propositions gouvernementales, l'élu d'opposition a aussi remarqué que «certains soutiens directs aux citoyens disparaissaient». De 32M€ en 2020, le montant des aides au logement diminuerait à 30M€ l'an prochain. Idem pour la subvention de loyers, accordée aux locataires les moins fortunés. «Elle chute de 10 à 9 millions»...

Doutant des capacités pour les opérateurs publics du logement abordable (Fonds du logement et SNHBM) d'atteindre les objectifs de constructions abordables espérés, Marc Lies pointe aussi du doigt que «rien de ce qui est proposé ne fait baisser les prix des maisons ou des appartements. La stratégie n'est pas la bonne pour lutter contre la folie spéculative».