Alors que les membres de la commission Logement ont poursuivi jeudi les modifications demandées par le Conseil d'Etat autour du Pacte Logement, tous se sont accordés sur une motion qui oblige le ministère à informer les députés de manière plus précise.

Le logement s'invitera régulièrement à la Chambre

A défaut de pouvoir résoudre dans un horizon proche l'épineuse question du logement, les députés devraient, à l'avenir, avoir une meilleure visibilité sur les projets immobiliers réalisés par l'Etat. Que ce soit ceux en cours de réalisation ou planifiés. Pour y parvenir, les députés misent sur l'application d'une motion parlementaire, adoptée jeudi à l'unanimité en commission Logement, qui invite le gouvernement à jouer la carte de la transparence.

Non seulement les députés souhaitent la tenue d'un débat annuel sur les projets entrepris par la SNHBM et le Fonds du Logement, mais aussi un abaissement du seuil minimum des projets présentés à la Chambre. Fixé pour l'heure à 40 millions d'euros, élus de la majorité et d'opposition s'accordent sur le besoin de ramener cette limite à dix millions d'euros, mais uniquement dans le cadre du rapport annuel du Fonds spécial de soutien au développement du logement.

«Cela nous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur tous les projets réalisés avec le soutien financier de l'Etat, même sur ceux qui sont considérés comme de moindre envergure», justifie Semiray Ahmedova (Déi Gréng), auteure de cette motion qui voit cette mesure comme «une avancée sans devoir faire changer la loi». Prévu pour être déposé lors du prochain débat sur le Fonds spécial de soutien au développement du logement, le texte devrait amener à «rendre plus lisible» la situation actuelle, à en croire la présidente de la commission Logement.

Fin mai, Henri Kox (Déi Gréng), ministre du Logement, avait indiqué que d'ici 2025, 4.000 nouveaux logements abordables devraient être livrés d'ici 2025. Un chiffre qui ne permettra pas de compenser la forte demande, accentuée notamment par la flambée des prix qui a atteint 16,7% au quatrième trimestre 2020, selon le Statec.





