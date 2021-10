D'ici 2025, le ministère du Logement devrait bénéficier d'une enveloppe de fonctionnement annuelle de 385 millions d'euros, contre 267 millions projetés en 2022. Une progression de près de 45% défendue par la majorité mais «qui ne suffira jamais» à en croire l'opposition.

Financement 2022-2025

Le logement devient une priorité budgétaire

Jean-Michel HENNEBERT D'ici 2025, le ministère du Logement devrait bénéficier d'une enveloppe de fonctionnement annuelle de 385 millions d'euros, contre 267 millions projetés en 2022. Une progression de près de 45% défendue par la majorité mais «qui ne suffira jamais» à en croire l'opposition.

Deux semaines après un discours sur l'état de la Nation centré sur la question du logement, les orientations budgétaires 2022-2025 s'alignent sur cette priorité politique. Présenté jeudi en commission du Logement, le document prévoit ainsi de faire passer les fonds alloués au ministère dirigé par Henri Kox (Déi Gréng) de 267 à 385 millions d'euros au cours des quatre prochaines années. Soit une progression de près de 45%.

Une revalorisation a minima puisque «le budget 2024-2025 correspond au minimum prévu et vu que tous les articles budgétaires sont non limitatifs, ils peuvent tous être revus à la hausse en fonction des besoins et sans limite», assure Semiray Ahmedova (Déi Gréng), présidente de la commission Logement. Autrement dit, une quasi-carte blanche vouée à accélérer la production de logements, notamment abordables par les promoteurs publics.

Dans le détail, le budget pluriannuel provisoire 2022-2025 pour le ministère du Logement prévoit une revalorisation des aides à la pierre, l'octroi d'une enveloppe de 1,3 milliard d'euros pour le Fonds spécial voué à l'acquisition de terrains et un recours plus accentué à la gestion locative sociale. A noter toutefois que l'exécutif prévoit également de revoir à la baisse certaines aides individuelles en raison de «la baisse continue du nombre de demandes et du montant des aides accordées». Une réforme vouée à mettre sur pied «des aides mieux ciblées et revalorisées» devrait entrer en vigueur en 2023.

Des efforts qui ne satisfont toutefois pas tous les membres de la commission Logement. «Les sommes avancées ne suffiront pas à répondre aux besoins de logements, même si elles étaient doublées», déplore Marc Lies (CSV) en référence à la volonté du gouvernement de miser principalement sur la SNHNBM et le Fonds du logement pour produire des habitats abordables. Deux établissements publics «qui ne pourront pas produire à eux seuls les 8.600 logements annoncés à l'horizon 2025 par le Premier ministre dans son discours sur l'état de la Nation», estime le spécialiste du logement des chrétiens-sociaux.

Et ce dernier de plaider pour «l'implication des investisseurs privés dans le processus, via la mise en place de conventions avec le ministère où seront appliquées des règles strictes». Une alliance public/privé à laquelle s'oppose Henri Kox, désireux que le parc immobilier bâti par l'Etat, les communes ou les promoteurs publics ne vienne pas alimenter un marché déjà largement spéculatif.

Pour mémoire, selon le projet de budget 2022, le ministère du Logement représente 1,2% des dépenses projetées par le gouvernement. Loin derrière le ministère de la Sécurité sociale (18,8%), celui de l'Education nationale (14,1%) et celui de la Mobilité (11,2%).

