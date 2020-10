Nouvelle appellation, nouvelle méthode de calcul, les députés ont évoqué ce jeudi la refonte des loyers accessibles. L'objectif de ce remodelage est de mettre en place un système unique pour l'ensemble des acteurs du secteur.

Le «logement abordable» s'offre un lifting complet

Nouvelle appellation, nouvelle méthode de calcul, les députés ont évoqué ce jeudi la refonte des loyers accessibles. L'objectif de ce remodelage est de mettre en place un système unique pour l'ensemble des acteurs du secteur.

(ER) - Ne dites plus «Logement social» et «Loyer social». Ces termes, jugés péjoratifs, vont être remplacés par «Loyers abordables» et «Logements abordables». Mais il n'a pas été uniquement question de terminologie ce jeudi matin à la Chambre lors de la commission du Logement.

Outre une présentation globale du budget 2021 du ministère du Logement, dont la dotation va être augmentée de 11% soit 263 millions d'euros, les députés ont évoqué la méthode de calcul des «loyers abordables». Le but de la manœuvre est de mettre en place une uniformisation des loyers pour tous les acteurs du secteur, aussi bien pour les promoteurs publics ou privés. Les logements visés par ce nouveau calcul sont tous les logements subventionnés existants et futurs, pour toute la durée de la convention.

Pour arriver à un «prix raisonnable», les autorités se sont basées sur la notion de «taux d'effort». Il s'agit de la la proportion du loyer par rapport au revenu du foyer, qu'il s'agisse d'une personne seule ou d'une famille. Une nouvelle méthode de calcul va donc être introduite et mettre fin aux inégalités. «Le taux d'effort sera calculé sur les revenus d'un foyer».

Un maximum de 35% du revenu

«L'objectif est que les gens aient de quoi vivre décemment après avoir payé leur loyer», a insisté Henri Kox (Déi Gréng). Un certain nombre de projections ont été présentées aux députés et grâce à ce nouveau type de calcul, le taux d’effort se situe entre 10% pour les revenus les plus faibles à 35% pour des revenus plus élevés.

Le but de l'opération est d'obtenir également une adéquation plus précise entre la taille du logement et la composition du foyer. Par ailleurs, les bénéficiaires d'un logement abordable devront également être prêts à une certaine flexibilité.

Si la taille de la famille diminue, par exemple lorsque les enfants quittent la maison, les locataires devraient, tout en ayant la garantie d’être relogés dans la même zone, être prêts à s'accommoder d'un logement plus petit.

A noter encore que cette méthode de calcul ne concerne que la location et qu'elle ne s'appliquera pas dans le cas d'une vente de logements à coût modéré. Cette refonte des loyers abordables sera encore au menu de la prochaine réunion des membres de la commission du Logement.

