Le LNS recense cinq cas de variole du singe au Luxembourg

Le Laboratoire national de santé enregistre deux cas de variole en plus par rapport au dernier recensement du ministère de la Santé le 24 juin dernier.

Depuis le début de l'épidémie de variole du singe en Europe, le Laboratoire national de santé (LNS) dit recevoir des demandes d'analyse tous les jours, mais dont les résultats s'avèrent être majoritairement négatifs. «Pour le moment, nous comptons cinq cas de variole du singe établis et un autre cas encore à l'étude qui semble être négatif», assure le Dr. François Hussenet. Le laboratoire compte donc deux nouveaux cas de plus que ceux recensés par le ministère de la Santé le 24 juin dernier.

Selon les données de l'agence onusienne, l'Europe compte désormais plus de 4.500 cas confirmés en laboratoire, soit trois fois plus que mi-juin.

Le médecin biologiste au LNS déclare toutefois qu'il se pourrait que d'autres cas aient été détectés dans d'autres laboratoires privés du Grand-Duché, qui envoient leurs résultats vers leur maison mère à l'étranger.

Le Dr Vic Arendt, infectiologue au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), appelle à sensibiliser les hommes homosexuels concernés par cette maladie, sans les «stigmatiser». Le médecin rappelle que dans 95% des cas, la maladie s'est jusqu'à présent transmise en Europe lors de rapports sexuels entre hommes.

Les symptômes sont notamment l'apparition de la fièvre, des maux de gorge et de variole sur le corps. «Les personnes infectées doivent se placer en isolement pendant trois semaines», indique le médecin. Ce dernier explique qu'un traitement spécifique n'est en général pas nécessaire. Vic Arendt a également souligné que les vaccins n'avaient pas encore été reçus, alors que le gouvernement avait annoncé avoir commandé 2.500 doses. Cette réserve pourrait être administrée à 1.200 personnes, car deux doses sont nécessaires par personne selon le médecin.

L'Organisation mondiale de la santé souhaite rapidement trouver une nouvelle désignation plus juste scientifiquement et moins discriminatoire à cette maladie.

Dans le monde, l'OMS recense désormais 5.322 cas confirmés en laboratoire de variole du singe, soit une augmentation de plus de 50% par rapport au précédent bilan du 22 juin, pour un seul décès, a annoncé mardi une porte-parole de l'organisation.

L'agence de santé avait estimé la semaine passée que la flambée actuelle de cas de variole du singe, bien que très inquiétante, ne constituait pas «une urgence de santé publique de portée internationale», le plus haut degré d'alerte de l'organisation.

L'Europe demeure de loin la région la plus touchée par le virus avec 85% des cas, alors que 53 pays sont désormais touchés.



Informations de la Santé

La variole du singe: une maladie rare

La variole du singe est une maladie virale rare, transmissible à l'homme par des animaux. La transmission interhumaine est rare, mais possible, surtout en cas de contact étroit, avec un risque plus élevé pour les personnes ayant des partenaires multiples et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Le virus de la variole du singe est répandu en Afrique occidentale et centrale chez les rongeurs.



Quel est le mode de transmission ?



La variole du singe se transmet par contact sexuel avec une personne atteinte ou par ses fluides corporels, y compris la salive.



Quels sont les symptômes ?

Les symptômes sont les suivants : éruptions cutanées, fièvre, mal de tête, douleurs musculaires, mal de dos, ganglions lymphatiques enflés, frissons et fatigue. Tout cas suspect et toute personne présentant des symptômes indiquant qu'il est atteint par la variole du singe doit consulter le service national des maladies infectieuses du CHL et s'abstenir de toute activité sexuelle ou de tout autre type d'activité impliquant un contact étroit jusqu'à ce que la variole du singe soit exclue ou que l'infection soit guérie.