Le List met le doigt dans les produits de beauté

Patrick JACQUEMOT Jamais le Luxembourg institute of science & technology n'avait effectué de recherches en matière de produits de beauté. Mais la firme NUXE vient de lui confier une nouvelle mission.

Si la marque Nuxe s'est fait un nom (et une réputation) au rayon cosmétiques, elle le doit à ses produits d'origine naturelle. Un savoir-faire que la firme aux 800 employés a su développer en interne, notamment via son propre laboratoire installé non loin de Paris. Mais qui sait si demain, la gamme disponible en pharmacies et parapharmacies n'aura une ''touch" grand-ducale? La réponse est maintenant entre les mains des équipes du LIST, à Esch-sur-Alzette.

En effet, le Luxembourg institute of science & technology a été retenu pour découvrir un «vecteur de principes d'actifs biosourcés innovant». Autrement dit de trouver les ingrédients mais aussi le process de production pour fournir à la clientèle une crème durable, d'origine naturelle et «dotée de propriétés exceptionnelles de protection et d'amélioration de la peau». Une chimie verte pour laquelle Nuxe fait donc confiance aux équipes du département ''Materials Research and Technology'' dont ce sera là pourtant les premiers pas dans l'univers des produits de beauté et soin du corps.

Pour ce projet, baptisé Biomoco, 834.000 euros ont été débloqués. De la part de la société française mais aussi via le fonds national de la recherche luxembourgeois (à hauteur de 400.000€) qui soutient ce sujet de recherche effectué en collaboration entre les équipes publiques du LIST et les chercheurs de l'entreprise privée. Un partenariat signé ce 21 octobre et qui s'appuiera sur une filiale luxembourgeoise de Nuxe, SRC qui compte des chimistes dans ses rangs.

A terme, le LIST pourrait ainsi inscrire son nom dans une nouvelle série de brevets d'un genre inédit pour lui. Un objectif qui tient particulièrement à cœur au responsable du département retenu pour ces travaux, Damien Lenoble qui voit dans ces recherches une autre approche pour veiller au «développement de matériaux fonctionnels biosourcés permettant de réduire à terme l’empreinte carbone de produits finis».

Un sujet de plus donc pour un département qui, aujourd'hui, gère 125 projets de recherche dans les nanotechnologies, les matériaux polymères et composites mais aussi pour de l'instrumentation scientifique. De quoi donner des rides au front de ses 200 collaborateurs.

