Recherche cheveux d'enfants. C'est le message lancé par le Luxembourg Institute of Health qui compte analyser 200 mèches pour avoir un aperçu des divers éléments qui nous polluent la vie.

Le LIH traque la pollution sur la tête des enfants

C'est incroyable tout ce que nos cheveux captent. Exposés à l'air libre, ils deviennent comme des éponges. Un simple poil sur notre crâne devient ainsi, jour après jour, une sauvegarde des molécules avec lesquelles chacun est en contact. «Le plus souvent, les gens pensent que cela se limite aux particules contenues dans l'air, mais c'est bien plus que cela», commente le Dr Brice Appenzeller. Dans la structure même du cheveu, vont ainsi s'accumuler aussi bien des révélateurs de notre alimentation, notre cadre de vie, nos activités. «En étudiant un cheveu, l'on peut donc presque tout savoir d'une personne. A commencer par son degré d'exposition à la pollution».

Et c'est justement ce qui intéresse le scientifique du LIH et son équipe de l’unité de recherche Human Biomonitoring. Ces chercheurs lancent donc une étude portant sur 200 chevelures. Mais rien que des mèches de jeunes Luxembourgeois âgés de un à douze ans. «Un centimètre de cheveux contient les informations sur tout un mois de vie. C'est bien plus qu'un dosage urinaire qui ne révèle une image que sur les quelques heures ayant précédé le prélèvement», résume le spécialiste en Biologie Santé Environnement.

L'analyse d'un échantillon unique multiplié par un maximum d'enfants donnera ainsi un cliché sur le degré d'exposition de cette catégorie de la population à divers polluants. Aux éléments en lien avec les gaz d'échappement, l'industrie mais aussi les molécules malsaines invisibles dans notre alimentation (comme les pesticides ou les hydrocarbures aromatiques) mais aussi les perturbateurs endrocriniens issus aussi bien des produits d'entretien que de peintures, tissus ou cosmétiques.

Pour le Dr Appenzeller, il est d'ailleurs important de rappeler que plusieurs études récentes «suggèrent que l'enfance représenterait une période particulièrement vulnérable au cours de laquelle l'exposition à des toxiques pourrait conduire à des affections à court terme ainsi qu'à des maladies à l'âge adulte». Les travaux menés au LIH ou par d'autres analystes ont aussi mis en avant qu'un environnement pollué était bien entendu le terreau le plus fertile au développement de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies métaboliques, l'infertilité ou des troubles neurologiques.

L'étude Siblings sera menée uniquement sur base du volontariat des mineurs (et donc leurs parents). Sachant que le procédé retenu est on ne peut plus simple : signer un formulaire de consentement (après explications des chercheurs), donner quelques informations sur l'enfant (âge, régime alimentaire…) et, enfin, fournir une mèche aussi épaisse qu'un crayon. «Un prélèvement qui pourra se faire à notre laboratoire ou à domicile grâce à l'envoi d'un kit». Pas de quoi s'arracher les cheveux, rien de compliqué.



Comment s'inscrire Les familles intéressées par cette étude peuvent se faire connaître à l'adresse mail suivante : charline.schaeffer@lih.lu

Par contre, aucune famille ne doit s'attendre à recevoir le compte rendu individualisé de l'analyse capillaire effectuée sur la «crinière» de son garçon ou sa fille. «Protection des données oblige, cela nous est impossible. Nous avons le devoir de rendre anonyme chaque échantillon», précise le scientifique.

