La rivière et sa vallée sont désormais entre les mains des ouvriers qui doivent la faire plus belle encore pour l'exposition horticole Luga, de 2023. Les premières graines du chantier viennent d'être semées.

Le lifting de la Pétrusse coule de source

2023 et la tenue de l'exposition horticole LUGA semblent encore loin, mais pour la Pétrusse, l'heure est déjà aux premiers préparatifs. En effet, la rivière et sa vallée offriront un cadre réaménagé pour cet événement attendu d'ici trois ans, de mai à octobre. Et les premiers signes du chantier sont désormais visibles : chemins bloqués, conteneurs installés et... arrêt du petit train qui faisait le bonheur des petits.

Le parking nouvellement créé, en lieu et place du site de départ du "Zichelchen", ne sera qu'une solution provisoire, assure la Ville de Luxembourg. Ces places de stationnement ne resteront ouvertes que pendant deux ans. Elles remplacent le parking de la place Saint-Ulric, indisponible en raison de fouilles archéologiques en cours, puis la pose de conduites de gaz d'ici la fin 2020.

Le patrimoine vert à l'honneur en 2023 Davantage de détails ont été donnés ce jeudi concernant l'exposition horticole «LUGA 2023» qui doit mettre en avant les domaines de l’agriculture, de la viticulture, de l’environnement ou encore du tourisme écologique.

Les travaux dans le parc de la Pétrusse lui-même ont commencé, eux, en février dernier. Avec un aspect spectaculaire : l'arrachage de 116 arbres. Rien de scandaleux à cela, à entendre Nico Pundel, responsable de l'Energie et de l'Environnement à la Ville. En effet, certains arbres étaient déjà malades et auraient dû être abattus de toute façon. Tandis que d'autres arbres auraient été laissés debout dans l'eau et n'auraient pu survivre.

Si l'entrée principale du parc reste encore accessible cet été, il faudra ensuite emprunter un nouvel accès. Dans le planning des travaux, cette phase devrait intervenir après le congé collectif. Mais, désolé pour les enfants, l'aire de jeux a d'ores et déjà été démantelée tandis que les sportifs peuvent faire une croix sur les équipements de fitness qui ont été démontés.

Le petit train reviendra Promis : si en mai dernier, le "Zichelchen" a cessé de faire visiter la vallée de la Pétrusse, le petit train n'a pas fini de tourner. D'ici deux ans, locomotive et wagons pourraient bien reprendre du service, annonce la Ville de Luxembourg. Car si son site de départ a été transformé en parking, ces dernières semaines, pas question d'oublier cette animation en place depuis 2004. Pour l'heure, aucune décision n'a toutefois été prise sur sa future implantation. Les réflexions hésitant, actuellement, entre le parc Odendall ou le parc Laval.

Pour mémoire, le projet global de réaménagement de la rivière et ses environs a été divisé en deux phases. La première avant l'exposition LUGA, la seconde à sa suite. La première étape s'étendra de la rue Saint-Ulric à l'écluse Bourbon (directement sous la Gëlle Fra). Une enveloppe de 25,9 millions d'euros a été dédiée à ces aménagements. Tandis qu'à partir de 2024, la deuxième étape partira de l'écluse Bourbon pour rejoindre la rue d'Anvers. Cette fois, la dépense devrait tourner autour des 15 millions d'euros.



Lors du processus de renaturation, entre autres, le profil actuel de la rivière (en béton) va être arraché. Le lit artificiel du cours d'eau sera alors légèrement surélevé. Le mur, que l'on aperçoit sur certaines parties, disparaîtra lui totalement du paysage sur une rive. Cela permettra d'élargir l'espace réservé à la rivière qui serpentera dans la vallée en légers méandres. Les berges seront d'ailleurs empierrées afin de rendre le site plus résistant à l'érosion, notamment en période de crue. A terme, tant faune que flore devraient reprendre place dans ce cadre artificialisé.

Les équipements du terrain de jeu et de l'espace de remise en forme ont déjà été enlevés. Photo: Gerry Huberty Des fouilles archéologiques sont actuellement menées sur le parking existant de la place Saint-Ulric. Photo: Gerry Huberty Alors qu'une piste cyclable sera créée le long du Pétrusse, un autre sentier piétonnier viendra longer le Plateau Bourbon. Illustration: Ville de Luxembourg Des chemins temporaires ont été ouverts pour accéder au parc même pendant les travaux. Photo: Gerry Huberty Voilà à quoi devrait ressembler la vallée de la Pétrusse une fois les travaux de renaturation terminés. Illustration: Ville de Luxembourg

Et si les porteurs du projet espèrent bien revoir, à l'avenir, des poissons au fond de la Pétrusse, ils entendent aussi multiplier le nombre de cyclistes passant par cette partie basse de la ville. Pour cela, le réaménagement comprend la création d'une piste cyclable, large de 4,50m. Par ailleurs, un sentier piétonnier sera lui aussi tracé pour inviter les flâneurs à profiter de ce cadre naturel, à la vue unique.

La nature va reprendre ses droits à la Pétrusse Les conseillers communaux de Luxembourg ont accepté lundi soir le vaste projet de renaturation écologique de la vallée qui traverse la capitale. Elle sera achevée partiellement pour l'exposition horticole de 2023.

Nouvelles aires de jeux, mini-golf modernisé, équipements sportifs dernier cri compléteront le projet, notamment autour du skate-park. D'ici là, les passages existants au-dessus de la Pétrusse seront remplacés par six nouveaux petits ponts.

LUGA dit adieu à Lutgen Engagé en février dernier, Thierry Lutgen n'est plus coordinateur de l'exposition LUGA 2023 (Luxembourg Urban Garden). L'annonce a en été faite, le 13 juillet. Sabine Wippermann, qui a rejoint l’équipe le 1er juillet pour prendre les fonctions de conceptrice paysagiste principale et de coordinatrice adjointe, assurera l’intérim. Un appel à candidatures pour le poste du coordinateur général de l’asbl LUGA va être lancé dans les meilleurs délais. La LUGA vise à promouvoir à l’échelle locale et régionale les métiers du jardinage et de la production alimentaire, le rôle de l’écologie en milieu urbain ainsi que la richesse culturelle et touristique de la ville et du pays. Pour organiser cet événement, l’Etat luxembourgeois ainsi que la Ville de Luxembourg ont créé l’asbl LUGA 2023, dotée d’un budget de 10 millions d’euros.

