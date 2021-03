Luxembourg City Tourist Office a annoncé, ce vendredi, reprendre ses visites guidées. Dès lundi, les curieux pourront à nouveau découvrir la capitale aux côtés des guides de l'office du tourisme.

Le LCTO prêt à retrouver les touristes

(ASdN) - Le printemps revient et avec lui, les guides touristiques. Dès le 15 mars, le Luxembourg city tourist office (LCTO) reprendra ses visites guidées. Dans un premier temps, seules deux promenades «à pied et en plein air» seront proposées aux touristes. A savoir la City promenade et le circuit Wenzel.

Si l'offre apparaît très limitée, elle devrait néanmoins être «progressivement élargie» en vue des vacances de Pâques, promet le LCTO dans un communiqué de presse publié ce vendredi. Au vu de la situation sanitaire, des consignes strictes devront néanmoins être observées par les touristes.

Les touristes deviennent de lointains souvenirs Le faible nombre de touristes dans la capitale pénalise de plein fouet les boutiques de bibelots et souvenirs. En ce mois d'août, les commerçants affichent leur désarroi et déplorent une saison estivale d'ores et déjà compromise.

Groupes limités, port du masque ou encore distances de sécurité feront ainsi désormais partie du programme. Des gestes barrières indispensables pour «la sécurité de nos clients et nos guides», souligne le communiqué.

Reste à voir si les touristes seront au rendez-vous. S'ils avaient déserté les rues en 2020, la capitale avait attiré plus de 622.000 visiteurs en 2019. Avec en tête, les Belges (294.147), suivis des Allemands (221.331) et des Français (204.869). Mais les mesures sanitaires, toujours en vigueur de l'autre côté des frontières, pourraient bien en freiner certains.





