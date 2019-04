Avec trois sièges de plus à la Chambre des salariés (CSL) et 218 mandats de délégués du personnel, le LCGB est sorti nettement renforcé des élections sociales.

Le LCGB tire un bon bilan des élections sociales

(MF avec Marc Hoscheid ) – La couleur rouge qui annonce un signal semble avoir perdu un peu de sa force d'attirance. Après le LSAP lors des élections législatives de 2018, l'OGBL l'a également appris à ses dépens lors des élections sociales du 12 mars pour la Chambre des salariés Luxembourg (CSL) et des délégations du personnel dans les entreprises.



Le vert, en revanche, est tendance. Déi Gréng et le LCGB ont pu remporter trois mandats supplémentaires dans leurs urnes respectives. Avec désormais 18 représentants, 15 hommes et 3 femmes, à la CSL et 1.165 délégués du personnel, le LCGB a clairement renforcé sa position.



Le président du LCGB, Patrick Dury, s'est montré satisfait du résultat de ces «élections historiques», quatre jours après l'annonce des résultats qui place l'OGBL en position de tête. Le syndicat chrétien a marqué des points dans de nombreux secteurs. La grande source de satisfaction pour Dury est d'avoir fait jeu quai-égal avec le syndicat historique dans son fief sidérurgique.

Secteurs de la finance, des autobus et du nettoyage

Aux élections de la CSL, le LCGB a remporté 48,18 % des suffrage dans le groupe 1 (sidérurgie), tandis que l'OGBL n'a que réussi à défendre de justesse sa majorité avec 51,83 % des votes. Dans la délégation du personnel d'ArcelorMittal, le LCGB dispose désormais d'une nette majorité: 27 délégués, contre seulement 21 pour l'OGBL.



Dans le secteur financier, le LCGB est mieux représenté dans 20 entreprises de plus qu'en 2013. Le nombre de délégués du personnel est passé de 89 à 138. Même chose dans le secteur des bus et du nettoyage où le syndicat chrétien a pu se développer de manière significative. Les délégués du personnel ont augmenté respectivement de 133 et 194 pour cent.

Patrick Dury n'a pas caché ses déceptions. Comme la faible performance du LCGB dans le secteur hospitalier. Les objectifs fixés n'ont pas été atteints et des mandats ont été perdus.



Quant à la chambre des salariés, Patrick Dury souligne que les 18 sièges remportés étaient tous des mandats pleins. Les deux «sièges restants» attribués dans les groupes 4 et 6 ssont revebus à l'OGBL. Au vu des résultats, le président du LCGB a décidé de ne pas participer à la formation d'un syndicat unique. «L'idée d'un syndicat unique est morte».

Le président du LCGB s'est dit insatisfait du faible taux de participation de 32,62 % aux élections de la CSL. Et a plaidé en faveur du vote électronique. La forme actuelle du vote par correspondance est obsolète à ses yeux.