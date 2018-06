Ils étaient nombreux ce midi, à être venus crier leur colère sous les fenêtres des ministères du Travail et de la Sécurité sociale.

Le LCGB dénonce la politique "dédaigneuse" du gouvernement

Ils étaient nombreux ce midi, à être venus crier leur colère sous les fenêtres des ministères du Travail et de la Sécurité sociale.

(ChB) - Le LCGB a organisé un grand rassemblement ce lundi au Rousegärtchen, place des Martyrs, à Luxembourg, pour protester contre les économies au détriment des personnes malades et/ou dépendantes.

A la tribune, le président du LCGB, Patrick Dury, a dénoncé "l'échec de la politique du gouvernement": "Le LCGB manifeste aujourd’hui ici devant le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère de la Sécurité Sociale afin de dénoncer la politique initiée au sein de ces bâtiments."

"Les mesures d’économie se font au détriment des salariés malades et des personnes dépendantes qui nécessitent des structures et dispositifs adéquats comme l’assurance dépendance, le reclassement ou la pension d’invalidité."

Secteur des soins: "Le conflit aurait dû être évité"

Pour le syndicat, "le ministre responsable de la mise en œuvre de la réforme de l’assurance dépendance a complètement échoué", notamment parce que les partenaires sociaux et les prestataires n'ont pas été inclus. Patrick Dury enfonce le clou, accusant le ministre socialiste Romain Schneider de mener une politique "asociale".

Il a ensuite abordé la grogne dans le secteur des soins, en pointant du doigt l'absence remarquée du ministre dans ce dossier: "Le conflit social aurait dû être évité (...) l'incompétence d'un ministre a créé des situations d'incertitudes et de précarité pour les patients et leurs familles."

Malgré une avancée dans le dossier des 52 semaines de maladie au-delà desquelles un salarié peut être licencié par l'employeur (le délai sera porté à 78 semaines dès le 1er janvier 2019), le LCGB revendique "l'abolition de toute limite et le droit pour le salarié de rester en arrêt maladie jusqu'à la guérison ou l'attribution d'une pension d'invalidité le cas échéant."

De son côté, le ministre du Travail, Nicolas Schmit, a plus ou moins été épargné par le président du LCGB: "La réforme du reclassement interne et externe va dans la bonne direction même si certains problèmes persistent. Nous revendiquons ainsi le droit à une pension d'invalidité après deux ans au plus tard.

Prestations familiales: "Näischt, Nothing, Nada"

Côté familles, le LCGB plaide toujours en faveur de l'indexation des prestations familiales, un moyen de rattraper "une perte cumulée de 20% de pouvoir d'achat depuis 2006" et déplore qu'à la place, les familles n'aient rien obtenu.