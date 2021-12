Par le biais de la campagne #Lëtzebuergtestsech, le ministère de la Santé invite chaque habitant à s'auto-dépister. Deux tests covid à pratiquer à la maison pour tenter de repérer au plus vite tout début de reprise infectieuse.

Covid-19 au Luxembourg

Le testing passe en mode domestique

Patrick JACQUEMOT

Décidément, le ministère de la Santé multiplie les opérations flash en cette fin d'année. Après une semaine de la vaccination, place à la semaine du dépistage covid (autrement baptisée #Lëtzebuergtestsech). Et là encore, le dispositif est à la hauteur de la crainte de voir empirer une situation sanitaire de plus en plus tendue. Ainsi, en quelques jours, il aura fallu expédier à chaque foyer luxembourgeois un courrier, invitant les familles à retirer dans l'une ou l'autre des 98 pharmacies partenaires un kit de cinq autotests antigéniques.

Des tests qu'il va falloir maintenant utiliser, que l'on soit vacciné ou non. Pour les autorités, le but est clair : réaliser un dépistage en simultané et à grande échelle permettra d'avoir un «reflet en temps réel de la situation sanitaire du pays». Mais surtout, la détection des cas positifs entraînera une mise en isolation des personnes concernées «de façon plus accélérée». De quoi permettre de sérieusement freiner la progression covid au Grand-Duché. Le pays comptant tout de même, au dernier rapport journalier du ministère de la Santé, quelque 5.337 infections actives déjà...

A la veille des fêtes (et des retrouvailles familiales), l'enjeu est majeur. Et clairement mesuré par les scientifiques : «Avec un taux de positivité actuel d'environ 8 à 10% des tests PCR réalisés et avec une grande participation de la population à l’action #Lëtzebuergtestsech, il serait possible de diminuer de 50% le nombre de nouvelles infections pour interrompre la vague actuelle».

L'effet immédiat consisterait donc à soulager quelque peu la situation dans les hôpitaux en cette fin d'année et calmer la reprise des décès en lien avec le virus enregistrée ces dernières semaines (+19 victimes en 14 jours). Mais le coup de frein épidémique permettrait aussi d'«éviter la mise en place des mesures plus restrictives comme c’est actuellement déjà le cas dans certains pays (fermeture des restaurants voire un nouveau confinement)».

Il ne faut pas oublier qu'il y a tout juste un an, après Noël, le pays avait sérieusement restreint ses activités. Couvre-feu prolongé et fermeture des commerces dits non essentiels avaient ainsi marqué le terme de 2020. Et l'apparition du variant Omicron (que l'on sait particulièrement transmissible) sur le territoire luxembourgeois a tout pour faire trembler l'exécutif et les services de soins.

Ainsi ce 14 décembre puis le 17 décembre, chaque adolescent et adulte est invité à s'autotester. Si ce n'est pas à ces dates précises, il est recommandé d'espacer les deux auto-contrôles de 3 à 4 jours. Les élèves et les personnels du secteur scolaire, eux, bénéficiant encore des trois dépistages proposés à l'école pour cette dernière semaine de classe. Et en cas de test positif, la mise en auto-isolement est la première mesure à s'appliquer avant d'informer de sa situation les équipes en charge du tracing.

Durant la semaine du 29 novembre au 5 décembre, 5.066 personnes se trouvaient déjà en isolement (soit un quart de plus qu'au précédent relevé hebdomadaire) et 8.760 en quarantaine (+9%). De quoi briser les chaînes de contamination éventuelles, tout comme la progression très nette de la vaccination en ce début de mois doit permettre de sérieusement contrer la montée de cette quatrième vague épidémique.



