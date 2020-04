Il y a exactement trois ans, des restes humains étaient déterrés du sous-sol de la capitale. Au cœur de Luxembourg, débutait une enquête délicate pour déterminer à qui appartenait cette jambe

Le Knuedler garde le mystère de ses ossements

(pj avec str) - C'est l'une de ces histoires qui feraient le bonheur d'un auteur de thrillers. Sauf que là, l'affaire est réelle et les enquêteurs n'ont toujours pas eu le dernier mot. Tout débute le 11 avril 2017, quand des ouvriers découvrent des restes humains au milieu des décombres d'un chantier. Ces morceaux d'une jambe, ces os et ces tissus humains proviennent de l'extension du parking Knuedler dans la capitale.

A cet endroit, la découverte d'ossements n'a certes rien d'inhabituel. En effet, en ce cœur de Luxembourg, se tenait notamment voilà des siècles un monastère franciscain incluant un cimetière. Cependant, une pièce du puzzle du reportage ne correspond pas à l'image d'une découverte archéologique. En effet, le bout de corps humain retrouvé était enveloppé dans un morceau de tissu, type jeans. De quoi rapidement confier l'affaire au service d'enquêtes criminelles plutôt qu'à des archéologues.

A bien y regarder, le reste du chantier ne révélera pas d'autres ossements suspects. Ni indices susceptibles d'aider les enquêteurs. D'aucuns alors relient la macabre découverte à un possible meurtre qui aurait été dissimulé ici, dans les années 1980, quand des travaux sur le réseau d'égouts de la place avaient été menés dans la zone où des fouilles ont été réalisées en 2017.

En avril 2017, les spécialistes médico-légaux se penchent donc sur ces restes humains pour tenter de déterminer sexe, âge et autres éléments permettant l'identification de la victime. Un an plus tard, l'expertise révèle que le défunt est un homme. Point barre.

Plus de cent ans

Trois ans après la découverte, les autorités judiciaires ont décidé de clore l'enquête. Depuis la mi-2019, le dossier irrésolu a été classé. Il n'a pas été possible de faire correspondre l'origine des ossements à un individu porté disparu. A cela une cause : la datation des pièces à conviction a établi que ces «morceaux» étaient anciens. Pas du Moyen Âge, mais certainement de plus d'un siècle. Les différentes analyses n'ont pas permis, non plus, de détailler les causes de la mort.

Voilà donc une légende à ajouter au grand livre d'histoire de la capitale. Qui sait si, demain, les recherches actuellement menées au Grund ne révéleront pas d'autres squelettes. Cette fois, les archéologues sont déjà sur la piste.

