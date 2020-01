Le Kirchberg tend les bras au 13e Mama Shelter

Le nouvel hôtel ouvrira mi-avril dans le quartier des affaires de la capitale. De quoi renforcer l'offre d'accueil de 145 chambres sur le plateau. Mais, première pour la chaîne, le site disposera aussi d'un espace de coworking.

Patrick JACQUEMOT

Demain, ça sera à Bahrein. Puis en 2021 à Lisbonne, Bucarest, Sao Paulo, Dubaï ou Rome. Mais pour l'heure, Serge Trigano a les yeux fixés sur le Luxembourg et l'inauguration à venir de l'hôtel Mama Shelter au Kirchberg. «Si je suis honnête, je dois vous avouer que le choix d'ouvrir un 13ème Mama Shelter au Luxembourg s'est décidé au cours de vacances d'été», sourit l'héritier du fondateur du mythique Club Méditerranée. «Stéphane Bern m'a beaucoup parlé du pays. Puis j'ai rencontré le Premier ministre, Xavier Bettel. A partir de là, j'étais convaincu à 100% qu'il y avait quelque chose à faire.»

Ce «quelque chose» ouvrira donc ses portes et ses 145 chambres à la mi-avril 2020. Un hôtel au look aussi chic et bigarré que ses douze prédécesseurs, à commencer par le premier Mama Shelter né à Paris, en 2008. «La différence, c'est qu'en douze ans, nous sommes devenus plus pragmatiques», assure le chef d'entreprise. Si avant les premières implantations se situaient toujours en marge des centres-villes ou des quartiers animés, maintenant, Mama s'installe là où ça bouge.

Serge Trigano (ici au centre avec ses deux fils): «Nous n'avons pas fait d'étude de marché avant d'arriver à Luxembourg. D'ailleurs, si on en avait fait jamais nous n'aurions ouvert le 1er Mama Shelter!»

«Nous venons de le faire à Bordeaux, Lille ou Toulouse. Et le quartier des affaires et des institutions européennes de Luxembourg a cette image cosmopolite, énergique et moderne qui colle bien à ce que proposent nos hôtels», note Serge Trigano. Un homme d'affaires bien plus loquace sur les attraits du Grand-Duché comme destination que sur le montant qui aura été investi dans cette construction au 2, rue du Niedergruenewald.



Tout juste lâche-t-il que l'hôtel a été porté par une holding contrôlée par le groupe Accor, déjà présent sur le plateau du Kirchberg. Mais Mama Shelter n'a pas peur de la concurrence «tant ce qui est proposé se démarque de l'offre habituelle». Ici, l'extravagance, l'ultra-connexion, le fun et le confort auront droit de cité. De quoi plaire à une génération à la recherche de nouveaux lieux de séjour ou de détente.

Mais l'endroit aura aussi pour vocation d'attirer un autre public que les employés de la Place ou les touristes de passage. Ainsi, la Mama luxembourgeoise disposera de 1.200 m2 dédiés au coworking. Ce sera la première fois que la chaîne mélange ainsi les genres sur un seul et même lieu. «En France, nous avons créé séparément les Mama Works mais qui sont des espaces en dehors des hôtels. Là, c'est un nouveau pari», sourit Serge Trigano, emballé par cette idée de lieu mixte.

Espaces détente et open-space pour coworking : le site du Kirchberg mêlera les genres. Photo: Mama Shelter

Pour le Fonds Kirchberg, cette ouverture sera un nouveau pas pour en finir avec l'image de «quartier de bureaux» du plateau. Pour en faire un lieu de vie, il faut que l'endroit gagne en effet en commerces (c'est en bonne voie), en habitat (des projets y veillent) mais aussi dans des capacités hôtelières. Déjà une offre de quelque 670 chambres existe, partagée entre le Sofitel-Novotel, le Mélia et D'Coque.

Demain, il faudra aussi compter avec un établissement de plus, du côté de Grünewald cette fois. Pour l'instant, l'on parle d'un peu plus de 300 chambres. Les grandes lignes de ce projet ont déjà été dessinées par une équipe mixte regroupant architectes-ingénieurs et paysagistes, à la demande du Fonds Kirchberg.

L'endroit a été pensé, à l'instar du Kiem 2020, comme une construction axée sur l'économie circulaire (cradle-to-cradle). S'il devrait se réaliser sur 12.200 m2 hors sols, ne lui manque plus qu'une chose : le partenaire investisseur qui apportera le capital nécessaire aux travaux.