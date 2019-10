Avant Noël, le 12 décembre précisément, les 22 commerces, cafés et restaurants de l'espace «Infinity shopping» ouvriront à l'autre bout de l'avenue J.-F. Kennedy. Une concurrence inédite pour Auchan et sa galerie.

Le Kirchberg s'offre un nouveau centre commercial

Avant Noël, le 12 décembre précisément, les 22 commerces, cafés et restaurants de l'espace «Infinity shopping» ouvriront à l'autre bout de l'avenue J.-F. Kennedy. Une concurrence inédite pour Auchan et sa galerie.

(MF) – Les ouvertures de centres commerciaux se bousculent au Luxembourg en cette année 2019. Fin mai, le centre commercial de la Cloche d'Or avait ouvert ses portes du côté de Gasperich. En plein recrutement, le futur centre commercial Royal-Hamilius doit ouvrir fin novembre dans l'hypercentre de la capitale. A l'autre bout de la ville, au Kirchberg, ouvrira le 12 décembre l'espace «Infinity shopping», a annoncé ce mercredi Immobel Luxembourg.

«Faire une course, prendre un plat chez le traiteur, déposer son pressing, faire une séance de sport ou un cadeau de dernière minute en évitant les trajets superflus… Avoir tout à portée de main est un luxe qui nous permet d’optimiser nos journées et de consacrer un temps précieux à ce qui compte vraiment. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de réunir ici des enseignes locales, bien connues des Luxembourgeois pour leur qualité et le bénéfice immédiat qu’elles proposent en termes de quality time», résume Olivier Bastin, CEO d'Immobel Luxembourg, développeur du projet Infinity.

Ses 250 appartements et les 6.800 m2 de bureaux ont désormais tous trouvé preneurs dès la fin août. Leurs futurs résidents auront accès directement aux 22 cafés, restaurants et commerces en cours d'installation dans le centre commercial qui opère un trait d'union entre les deux tours du projet.

Tram et parking de l'Europe à disposition

Sur deux niveaux, les commerces s'ouvrent sur un grand parvis, en contrebas de l'avenue J.F. Kennedy, pile face à la Philharmonie. Un tunnel souterrain passant sous le boulevard relie directement le nouveau centre commercial au parking de l'Europe et au tram qui passe juste devant la porte.

Les 22 enseignes qui ouvriront leurs portes forment une offre commerciale inédite à l'entrée du Kirchberg dont le seul phare commercial était jusqu'ici constitué par Auchan, à l'autre bout du boulevard.

Parmi les restaurants et commerces qui ouvriront, habitants et employés du Kirchberg trouveront un supermarché Proxi Delhaize avec traiteur, des restaurants à thèmes (Cocottes, le Chai, Golden Bean, L'Osteria, etc.), une boulangerie-pâtisserie, des plats à emporter, un bar à vin, un centre de fitness, d’esthétique, un coiffeur, etc.