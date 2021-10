C'est peu dire que la manifestation de mineurs polonais prévue devant la Cour de justice de l'Union européenne fait peur aux autorités. Engins de protection, barricades et barbelés ont envahi les rues des alentours.

Le Kirchberg prend des allures de camp retranché

Patrick JACQUEMOT C'est peu dire que la manifestation de mineurs polonais prévue devant la Cour de justice de l'Union européenne fait peur aux autorités. Engins de protection, barricades et barbelés ont envahi les rues des alentours.

Voilà des visiteurs dont la capitale se serait bien passée. Certes la saison touristique estivale n'a pas été florissante, mais la venue de 2.000 Polonais, vendredi à Luxembourg, n'arrangera pas les affaires des hôteliers et restaurateurs du pays. Et encore moins celles de la police grand-ducale qui a sorti le grand jeu face à cette arrivée de mineurs en colère. Des mineurs de fond bien déterminés à faire entendre leur voix et faire étal de leur puissance.

Attendus dès le matin devant la Cour de justice de l'Union européenne (9h30), les contestataires venus réfuter les arguments qui ont entraîné la fermeture de la mine de charbon à ciel ouvert de Thurau. La République tchèque, voisine, s'était plaint de la pollution engendrée par l'exploitation du site, et malgré les injonctions européennes à l'arrêt de la production, les autorités polonaises tardent à appliquer la mesure. Le conflit devant être tranché par les magistrats siégeant au Kirchberg, les mineurs en colère ont décidé de faire le voyage.

3 Les usagers du tram ont circulé sous bonne garde ce jeudi. Pas certain que demain les liaisons soient assurées toute la journée... Photo : Guy Jallay

Et voilà les forces de l'ordre contraintes d'établir un périmètre strict non seulement directement autour de la Cour, mais dans nombre de rues du quartier des affaires. Ainsi, depuis plusieurs heures, le secteur se transforme-t-il en bastion imprenable et les salariés de plusieurs grandes entreprises et institutions ont reçu comme consigne de ne pas venir au travail demain...

La bataille de l'A1 Pas question que le flux de mineurs ne vienne causer des soucis dans la capitale luxembourgeoise mais aussi à ses abords. Ainsi, ce vendredi, l'accès à l'aire de repos Wasserbillig (station Total) sera interdit et les échangeurs Mertert et Schengen sur l'autoroute A1 inaccessibles. Un dispositif mis en place dès 6h du matin.

La circulation en direction de Luxembourg-Ville ne pourra se faire que sur une seule voie.

Barricades, barbelés, engins pour disperser les foules : le dispositif mis en place a de quoi impressionner. Mais pas question de tergiverser avec la sécurité des biens et des personnes. La police a même mis en place une hotline spéciale pour ce vendredi de heurts probables (244-24 27 24).

Les agents au téléphone pourront indiquer les divers itinéraires bis mis en place, les lignes de bus détournées ou les interdictions de stationnement en vigueur le temps de laisser passer cette tornade sociale.

Par ailleurs, la police mobilisera ses hommes autour du cortège qui a prévu de se rendre devant l'ambassade de la République tchèque, au rond-point Schuman. Pour disposer d'un maximum d'effectifs, choix a été fait de fermer huit commissariats ce 22 octobre (Merl-Belair, Limpertsberg, Kirchberg, Gare-Hollerich, Gasperich, Bonnevoie, Ville-haute et Hesperange).

