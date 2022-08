À 59 ans, le Luxembourgeois, considéré comme l'homme le plus fort du monde, peut se targuer d'une carrière bien remplie au cours de laquelle il a empilé les records. Rencontre avec une force de la nature aussi humble que puissante.

C'était un 23 août...

Le jour où Georges Christen a retenu un avion avec ses dents

Nous sommes le 23 août 1987, il y a tout juste 35 ans donc. Ce jour-là, une certaine agitation règne sur le tarmac de l'aéroport du Findel. Et pour cause, le Luxembourgeois Georges Christen, alors âgé de 24 ans à peine, s'apprête à rentrer dans la légende des «hommes forts» en retenant un avion Cessna lancé à pleine puissance à la seule force de sa mâchoire.

Georges se souvient très bien de ce jour de 1985 où il a retenu un avion à la seule aide de sa mâchoire. Crédit: Archives

Ce ne sera que l'un des premiers records établis par le Luxembourgeois depuis 1982. Au total, ce dernier inscrira son nom plus d'une vingtaine de fois dans le Guinness Book des records grâce à des démonstrations de force toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Véritable curiosité, il parcourra le monde entier, des États-Unis jusqu'au Japon en passant par le Sénégal, pour réitérer ses prouesses.

Plus d'une trentaine d'années plus tard, les souvenirs de ces exploits sont toujours aussi vivaces dans la tête du hercule luxembourgeois. «Ce jour-là, je dois bien avouer que je n'en menais pas large. Mais avec le public, je me sentais tellement galvanisé que j'y suis parvenu», se souvient Georges Christen. Celui qui, en raison de la crise sanitaire, a décidé de prendre sa retraite, s'est remémoré sa longue carrière en notre compagnie.

Né en 1962 à Luxembourg, l'homme «le plus fort du monde» affirme n'avoir jamais eu la moindre force innée. Il avoue même qu'il n'était pas plus fort que la moyenne de ses camarades de classe lorsqu'il était enfant.

Fasciné par les exploits de force depuis tout petit

Bref, une enfance tout à fait «normale» pour celui qui a grandi dans le quartier de Belair et dont le premier travail sera dans le domaine des assurances. «Les gens ont tendance à croire que je proviens du fin fond de l'Oesling et que j'ai été bucheron toute ma vie», rigole le Luxembourgeois. «Par contre, je dois bien reconnaître que depuis tout petit, je suis passionné par les sports de force comme l'haltérophilie ou la boxe, mais j'étais aussi fasciné par les exploits de force.»

En fait, c'est vers l'âge de 16 ans qu'il commença à développer une force hors du commun acquise au bout d'un entraînement acharné. «Tout cela avec des haltères faits maisons. Mon père étant assez fort, peut-être qu'il y avait effectivement une certaine prédisposition mais pour le reste, c'est uniquement du travail», dit-il.

Voir des enfants émerveillés par mes performances me comblait autant, si pas plus, que des galas. Georges Christen

Mais à quel moment le Luxembourgeois a-t-il décidé qu'il profiterait de ses compétences physiques pour faire carrière et tenter d'impressionner le monde entier ?«Il faut se remettre dans le contexte de l'époque», explique Georges. «À l'époque, le Guinness jouissait d'une certaine aura, tout le monde souhaitait être dedans. Et puis, nous étions dans les années 80, une décennie ponctuée par les exploits insolites à la télé et à l'impact retentissant. Sans compter que c'était également l'époque des hommes particulièrement forts comme Stallone, Van Damme ou Schwarzenegger», explique celui qui s'est d'abord produit un sein d'un café-théâtre de Dudelange.

En 1989, il est parvenu à plier 368 clous en une heure. Crédit: Archives

Nous sommes donc en 1982, Georges Christen a alors 19 ans lorsqu'il réalise son premier grand exploit qui sera inscrit dans le livre Guinness des Records. Il parvient à plier 250 clous de charpentier (20 cm de longueur, 7 mm d'épaisseur) en 72 min et 55 s, pulvérisant ainsi l'ancien record de 50 clous détenu par un athlète français. Il battra ce même record deux ans plus tard, en pliant 269 clous ainsi qu'en 1989, où il pliera 368 clous en une heure. La même année, il sera capable de déchirer un paquet de 110 cartes à jouer (puis 115 en 1985 et 120 en 1989). «Même si c'est très compliqué à faire, ce n'était visuellement pas très impressionnant. J'ai donc planché sur des nouveaux records qui me permettraient une plus grande exposition», précise l'intéressé.

Encore aujourd'hui, le Luxembourgeois se prête volontiers à l'exercice du test de force. Photo: Marc Wilwert/Luxemburger Wort

C'est donc en 1985 que le grand public fait connaissance avec le hercule luxembourgeois. Cette année-là, Georges réalise l'exploit de tirer un wagon de chemin de fer de plus de 20 tonnes à l'aide de ses dents et sur une distance de 200 mètres, rien que ça! «C'est là que le public a été de plus en plus nombreux». La même année, le premier record au Findel, qui célèbre donc ses 35 ans, était concrétisé, renforçant encore un peu plus l'attrait autour de la force surhumaine de Georges.

En 1985, il tire un wagon de plus de 20 tonnes à l'aide de ses dents et sur une distance de 200 mètres. Crédit: Archives

La «machine» était lancée, dans tous les sens du terme! Le Luxembourgeois se lancera dans un véritable tour du monde, multipliant les démonstrations lives et les plateaux télé du monde entier. «Il y a eu des tournées en Allemagne puis en Belgique. Il y a eu par la suite le Japon, la Chine, la Russie, les Etats-Unis et même le Sénégal. Sur le plateau de chaque émission, je présentais mon 'Power Show', un spectacle de tours de force où je pliais notamment des clous, je déchirais des annuaires, etc.». Le monde entier commence à se passionner pour Georges, qui finira par obtenir une certaine reconnaissance bien méritée. «Pas question de se reposer sur ses lauriers cela dit. Il fallait trouver des records de plus en plus spectaculaires».

Devenu mondialement connu, Georges a voyagé plusieurs fois au Japon pour démontrer toute l'étendue de sa force. Crédit: Archives

Aussitôt dit, aussitôt fait. En 1989, il parvient à gonfler une bouillotte jusqu’à l’éclatement en 14 secondes et à tirer à l'aide de ses dents un bus de 12.380kg sur une distance de 28,50 mètres. Les années 90 seront tout aussi fastes pour celui que l'on nomme désormais «l'homme le plus fort du monde». En 1990, il parvient à faire encore mieux que le record du Findel réalisé trois ans plus tôt en retenant non pas un, mais trois avions Cessna lancés à pleine vitesse. «J'en retenais un avec les dents et deux autres avec les bras».

Trois ans après son exploit au Findel, Georges a réitéré l'expérience en retenant trois avions lancés à pleine puissance. Crédit: Archives

L'année suivante, en 1991, il réussit l'exploit de tirer un bateau de 95 tonnes sur une distance de 93 mètres. Dans sa ville natale de Luxembourg, il parvient également à tourner une grande-roue de 45 mètres de hauteur et d’un poids de 60 tonnes avec ses dents.

3 Les poumons du Luxembourgeois sont capables de faire exploser une bouillotte. Crédit: Archives

Malgré le succès international, Georges Christen n'en oublie pas ses racines et entre deux shows à l'autre bout du monde, il n'hésite jamais à revenir au Grand-Duché pour animer quelques festivités locales ou des événements organisés par des ASBL. «Voir des enfants émerveillés par mes performances me comble autant, si pas plus, que des galas.»

Les années passent mais Georges continue d'empiler les records. En 1995, il parvient à porter une table entre ses dents, sur laquelle une femme de 50 kg est assise, sur une distance de 23 mètres. «C'est d'ailleurs lors de l'un de ces numéros que j'ai rencontré ma compagne», sourit-il. Le dernier record enregistré par le Guinness sera en 2003, année où le Luxembourgeois sera capable de déchirer 28 annuaires téléphoniques de 1.032 pages en deux minutes.

120 spectacles par an avant le covid

Son statut de légende acquis, le natif de la capitale continuera les spectacles à un rythme effréné au fil des années. «En moyenne, je faisais 120 spectacles par an», dit-il. Et puis, la pandémie mondiale de covid-19 a précipité la fin de carrière de cette force de la nature. «Je n'avais plus aucun spectacle. Je m'étais préparé à tout, mais surtout pas à une crise sanitaire d'envergure. Cela a légèrement repris en 2021 mais pas forcément à l'international où les organisateurs étaient frileux à l'idée de me faire venir de l'étranger.» C'est ainsi qu'il a pris la lourde décision de prendre sa retraite. «Je fais encore un ou deux spectacles par mois cela dit, car j'aime cela et j'ai envie de rester actif.»

Aujourd'hui, Georges Christen s'entraîne toujours cinq fois par semaine. Photo: Marc Wilwert/Luxemburger Wort

La question se pose, après avoir mis son corps à rude épreuve pendant des dizaines d'années, comment se porte physiquement le sportif invétéré aujourd'hui, alors qu'il fêtera ses 60 ans en décembre prochain? «Honnêtement, je vais bien, très bien même. Je m'occupe énormément, notamment grâce à un hangar en France que j'ai aménagé en salle de gym d'époque.»

D'un tempérament particulièrement calme, le recordman confie ne s'être jamais bagarré, hormis durant son enfance. En même temps, chercher des noises à l'homme le plus fort du monde relèverait presque de l'inconscience... Aujourd'hui, c'est toujours avec la même hygiène de vie qu'il entretient son physique. «Je m'entraîne toujours cinq fois par semaine à base d'efforts très intenses mais sur une courte durée. Je suis également végétarien depuis 1986, suite à un documentaire sur la manière dont les animaux pouvaient être maltraités. Je ne fume pas et je ne me suis jamais dopé. J'admets toutefois que je bois une bière de temps à autre mais toujours avec modération».

Je m'entraîne toujours cinq fois par semaine à base d'efforts très intenses mais de courte durée. Je suis aussi végétarien depuis 1986. Georges Christen

Et qu'en est-il de ses dents, sollicitées à des centaines de reprises durant des années? «Aussi étonnant que cela puisse paraître, je ne porte pas de dentier. Les gens de mon âge que je connais ont des dentitions en plus mauvais état que la mienne, c'est pour dire. Vous savez, les dents peuvent être travaillées, comme n'importe quelle autre partie du corps. Evidemment, je ne conseille à personne de s'entrainer en retenant des avions avec la mâchoire (rires).»

Généreux et humble, Georges Christen travaille, depuis janvier 2007, avec Caritas en accompagnant les personnes les plus démunies qui souhaitent faire du sport à raison de plusieurs fois par semaine.

Il a failli exploser un alcootest de la police avec ses poumons En autant d'années de carrière, les anecdotes sont nombreuses pour Georges Christen. Il se souvient avoir dû souffler lors d'un contrôle policier anti-alcool dans un éthylotest d'ancienne génération. «L'époque où il fallait littéralement souffler dans un ballon. Les policiers m'avaient demandé de souffler bien fort. Je me suis donc exécuté sauf que le ballon est devenu géant, à la grande stupéfaction des policiers qui m'ont sommé d'arrêter avant que le ballon n'explose», rigole Georges. Il dit également que sa force hors du commun lui a déjà servi à l'aéroport. «J'avais un sac rempli d'objets en fer et de ce fait, était particulièrement lourd. Or, j'allais devoir payer un sacré supplément en raison des kilos excédentaires. Au moment de l'enregistrement, la personne au guichet m'a demandé si le poids n'excédait pas les cinq kilos. En toute décontraction, j'ai soulevé le sac, ce qui était assez facile pour moi, et demandé à cette personne si, selon elle, celui-ci faisait plus de cinq kilos. Face à la facilité avec laquelle j'avais soulevé le sac, elle m'a laissé partir sans payer de supplément!»

