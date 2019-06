«Le Jeudi» tire sa révérence

La direction du groupe de médias eschois Editpress a annoncé mardi la fin de la publication de son hebdomadaire francophone. Celui-ci paraîtra pour la dernière fois jeudi 6 juin.

Triste Jour J pour la presse nationale et francophone: le 6 juin 2019, Le Jeudi cessera de paraître. Dans un communiqué de presse publié mardi, le groupe de médias eschois - qui possède également Le Quotidien, L’Essentiel, Tageblatt et Revue notamment - a annoncé la fin de la publication de l'hebdomadaire de langue française, qui avait été lancé en 1997.

La concurrence de la presse en ligne et la diminution des revenus publicitaires n’ont pas été compensées par la hausse des abonnements, a expliqué la direction du groupe. Cette dernière a déjà rencontré la délégation du personnel, mardi après-midi, en vue de négociations sur un plan social. Onze membres de la rédaction sont concernés.

Dans un tweet, Daniele Fonck, l'ancienne directrice générale d'Editpress, a salué ces derniers:



A l’équipe du Jeudi, Vous étiez ma fierté et le joyau de mon coeur. Je vous embrasse tendrement.

Fin mai 2018, elle avait quitté ses fonctions pour prendre sa retraite. Elle avait été remplacée par l'ancien rédacteur en chef du Luxemburger Wort, Jean Lou Siweck. Celui-ci a expliqué sur 100.7 que l'hebdomadaire était «déficitaire et que toute l'énergie sera concentrée sur son quotidien allemand Tageblatt». Ce dernier compte 8.500 abonnements contre 1.200 abonnements pour Le Jeudi.

Alvin Sold, l'ancien administrateur délégué du groupe, a pour sa part regretté sur Twitter la perte du titre francophone.

Communiqué de presse - d'Editpress





«L’hebdomadaire Le Jeudi cessera de paraître

Esch-sur-Alzette, le 4 juin 2019 - Editpress Luxembourg S.A. est au regret d’annoncer l‘arrêt de la publication de l’hebdomadaire Le Jeudi. La dernière édition du journal en langue française fondé en 1997 paraîtra le 6 juin 2019.

La décision d’arrêt, prise en ce jour par le conseil d’administration de la société, fait suite aux changements fondamentaux auxquels la presse doit faire face avec l’avènement d’Internet. La publicité, longtemps principale source de revenus de la presse, s’est ainsi largement déplacée vers la sphère numérique, en premier lieu les opérateurs mondiaux de la recherche et des médias sociaux. Le Jeudi n’a dans ce contexte malheureusement pas réussi à compenser le recul de ces revenus par une hausse des recettes d’abonnements de lecteurs.

Conscient de la responsabilité sociale de l’entreprise, la direction d’Editpress entrera en discussions avec la délégation du personnel et le syndicat représentatif dans la société. Editpress remercie la rédaction de Le Jeudi, dirigée par le rédacteur en chef Jacques Hillion, pour son engagement exemplaire. Editpress Luxembourg S.A., établi à Esch-sur-Alzette, est la société éditrice du quotidien Tageblatt, fondé en 1913, et de l’hebdomadaire Le Jeudi.

La société opère un centre d’impression de journaux dans la zone d’activité Sommet. Editpress détient en outre des participations dans les sociétés éditrices des journaux Le Quotidien et L’Essentiel ainsi que du magazine Revue, notamment».