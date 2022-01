Ce mercredi, trois ministres quitteront le gouvernement. Un changement qui aura aussi des répercussions au niveau communal et local.

Remaniement gouvernemental

Le jeu des chaises musicales en politique est lancé

(tb avec Dani SCHUMACHER) Remanier un gouvernement, c'est trouver un remplaçant à la personne qui part. Mais aussi aux remplaçants. Un véritable jeu de chaises musicales donc. C'est également le cas cette fois-ci avec le départ des deux ministres socialistes Dan Kersch et Romain Schneider. Les députés Georges Engel et Claude Haagen (LSAP) qui les remplacent prêteront serment ce mercredi. Georges Engel reprend le portefeuille de l'Emploi et des Sports, Claude Haagen devient le nouveau ministre des Affaires sociales et de l'Agriculture. La ministre de la Santé Paulette Lenert succède à Dan Kersch au poste de vice-Premier ministre.

Les trois nouveaux ministres prêteront serment le 5 janvier Yuriko Backes, Claude Haagen et Georges Engel seront reçus au palais par le Grand-Duc Henri pour leur assermentation en tant que nouveaux membres du gouvernement, en présence de Xavier Bettel.

Si ce dernier rejoint les sièges du Parlement jusqu'à nouvel ordre, Romain Schneider se retirera, quant à lui, complètement de la politique. Ce remaniement ministériel a aussi des répercussions à l'échelle locale et communale. Dans l'arrondissement du Nord, Carlo Weber, conseiller communal à Wincrange, fait donc son entrée au Parlement en tant que nouveau député LSAP. Le remaniement gouvernemental entraîne également un changement dans la commune de Diekirch. L'échevin Claude Thill succède à Claude Haagen au poste de bourgmestre, le nouvel échevin est Claude Daleiden.

Le remaniement ministériel entraîne également des changements de personnel au sein du LSAP. Le ministre du Travail désigné Georges Engel cède la présidence du groupe parlementaire au président du parti Yves Cruchten. Cela signifie que la direction du parti doit également être renouvelée, car les deux postes ne peuvent pas être occupés par la même personne.

Dans une phase de transition, les deux vice-présidents actuels, Dan Biancalana et Paulette Lenert, assumeront cette fonction de manière protocolaire, puis une nouvelle direction du parti sera élue lors du congrès de février. Pour la première fois dans l'histoire du LSAP, une femme et un homme dirigeront ensemble le parti.

Un vide à la cour grand-ducale

Au DP, le remaniement gouvernemental n'entraîne en revanche aucun changement, ni au niveau national ni au niveau local. Au sein du parti, rien ne change non plus. Lorsque le ministre des Finances Pierre Gramegna passera demain, à sa demande, le relais à Yuriko Backes, aucun poste ou mandat politique ne devra être repourvu. En effet, tout comme Pierre Gramegna, Yuriko Backes est une nouvelle venue dans le parti et n'est membre du DP que depuis peu.

L'ancienne diplomate laissera toutefois un vide à la cour grand-ducale, qu'il s'agira de combler le plus rapidement possible. Depuis juin 2020, elle occupait le poste de maréchale de la cour. Elle a joué un rôle déterminant dans la création de la nouvelle Maison du Grand-Duc. Le choix de la personne qui prendra le relais n'a pas encore été officialisé à ce stade.

De nouveaux visages au Conseil d'Etat

Indépendamment du remaniement gouvernemental, le LSAP peut également pourvoir un poste au Conseil d'État. Marc Schaefer quitte en effet, après 15 ans, la haute autorité dont il était membre depuis le 18 décembre 2006. Le droit de proposition revient au Conseil d'État lui-même, conformément à la rotation. Selon le profil recherché, le nouveau membre doit être soit juriste spécialisé en droit fiscal, soit économiste avec une expérience professionnelle dans le domaine de la fiscalité ou de la planification budgétaire.

Un deuxième poste au Conseil d'État est également à pourvoir. En effet, mi-novembre, l'avocate à la Cour Martine Lamesch avait créé la surprise en annonçant qu'elle quittait son poste après seulement trois ans. Elle avait remplacé l'actuelle ministre de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng) le 24 mai 2018 et avait déjà quitté la haute autorité le 31 décembre. La juriste n'a pas donné les raisons de sa démission.

Des changements aussi attendus au CSV

Dans ce cas, c'est maintenant au CSV de proposer un candidat. Toutefois, les chrétiens-sociaux ne veulent pas encore se prononcer sur une personne. Interrogé à ce sujet, le président du parti Claude Wiseler a déclaré que l'on ne savait pas encore quel profil était recherché : «Ce n'est que lorsque nous saurons quelles conditions doivent être remplies que nous pourrons envisager d'éventuels candidats».

Avant d'en arriver là, un changement interviendra au sein du groupe parlementaire CSV. La députée de l'Est et ancienne ministre des Classes moyennes Françoise Hetto-Gaasch se retirera de la politique nationale. Son mandat sera repris par Max Hengel. L'échevin de Wormeldange était en 2018 le quatrième élu sur la liste CSV à l'Est.

Max Hengel prêtera probablement serment en tant que député lors de la session parlementaire prévue le 18 janvier, en compagnie de Carlo Weber du LSAP et de Jessie Thill des verts. Thill est échevin à Walferdange et succède à Carlo Back qui, tout comme Hetto-Gaasch, a fait ses adieux au Krautmarkt à la fin de l'année.

