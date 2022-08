Andrei Skoch, milliardaire russe, serait donc le propriétaire effectif de l'Airbus par le biais d'une série de sociétés-écrans.

Un appareil à 90 millions d'euros

Le jet luxembourgeois d'un oligarque russe sera saisi

Simon MARTIN Andrei Skoch, milliardaire russe, serait donc le propriétaire effectif de l'Airbus par le biais d'une série de sociétés-écrans.

Depuis le début du conflit en Ukraine, les sanctions pleuvent à l'égard du pays de Vladimir Poutine. Au Luxembourg, la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) expliquait en juin dernier que plus de 90 personnes et 1.100 entités légales étaient concernées par ces sanctions, rien qu'au Grand-Duché. Il s'agissait autant d'avoirs bancaires que de valeurs mobilières pour une valeur totale de 4,2 milliards d'euros. Ces avoirs ont ainsi été gelés.

Et ce n'est un secret pour personne, la Place financière luxembourgeoise a longtemps fait partie des destinations de choix des oligarques russes. Un tiers des oligarques russes les plus riches auraient ainsi des actifs au Luxembourg. C'est notamment le cas de Andrei Skoch, un richissime Russe à la tête d'une fortune d'environ 6,2 milliards de dollars. Forbes le classe d'ailleurs comme la 403e fortune mondiale.



Membre de la Douma d'État, l'organe législatif de la Russie, depuis 1999, l'homme tremperait dans des affaires louches et a notamment été sanctionné par les États-Unis en 2018 pour «des liens de longue date avec des groupes criminels organisés russes», ce qu'il a nié jusqu'ici. En raison de la guerre en Ukraine, l'UE ainsi que le Royaume-Uni l'ont sanctionné en 2022.

Un avion à 90 millions d'euros

L'une des dernières sanctions en date est tombée il y a quelques jours et celle-ci concerne le Luxembourg. En effet, le département de la Justice américain a annoncé en ce début de semaine que les autorités américaines avaient obtenu un mandat pour saisir l'avion privé de Skoch, d'une valeur de plus de 90 millions de dollars. Les Etats-Unis justifient cette décision en raison d'une violation des sanctions américaines liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans les faits, le milliardaire était l'un des derniers oligarques russes dans le collimateur des autorités du pays de l'oncle Sam. L'objectif étant de faire pression sur Poutine et son entourage afin de mettre fin au conflit.

Selon plusieurs médias américains, l'avion aurait été enregistré pour la dernière fois au Kazakhstan en provenance de Moscou. Toutefois, c'est vers le Grand-Duché que le travail des enquêteurs s'est concentré. En effet, le communiqué du département de la Justice des États-Unis détaille que l'Airbus faisant l'objet d'un mandat de saisie porte le numéro de queue P4-MGU ainsi que le numéro de série 5445.

Après une brève recherche, on se rend compte qu'officiellement, le jet appartient à... la compagnie Global Jet Luxembourg, une grande compagnie de taxis aériens bien connue en Europe et dont le siège luxembourgeois est situé à Hesperange. Toutefois, selon le bureau du procureur du district sud de New York, cité par des médias américains, il ne s'agirait que d'une façade pour cacher le véritable propriétaire de l'avion, qui n'est autre que l'oligarque Andrei Skoch. «Skoch est le propriétaire effectif de l'Airbus par le biais d'une série de sociétés-écrans», note le département de la Justice dans son communiqué, justifiant donc cette décision.

De nombreux liens avec des oligarques

Il y a quelques mois déjà, nous apprenions que Global Jet Luxembourg avait enregistré une quinzaine d'avions privés ayant des liens avec des oligarques russes. Les avions seraient ainsi loués ou détenus par ces personnes. Roman Abramovitch, connu pour être l'ancien propriétaire du géant britannique du football Chelsea, en possède notamment cinq.

Si, comme indiqué ci-dessus, l'appareil se trouve encore à l'heure actuelle au Kazakhstan, il sera très difficile pour les autorités américaines de le saisir. Le pays étant un allié de la Russie, celui-ci ne permettrait pas l'exécution de la saisie. Outre l'avion, le mandat de saisie indique que Skoch possède également un yacht, un hélicoptère ainsi qu'une villa à l'hôtel Four Seasons aux Seychelles. Ces biens ne sont toutefois pas autorisés à être saisis. Pour ce faire, les autorités doivent démontrer que les sanctions ont été violées, par exemple par le transfert d'argent via le système bancaire américain.

