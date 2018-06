«Certains diront que le Vauban déconne, dites-vous que le Vauban décolle!» Face au manque d'intérêt pour l'écriture et la langue française de ses jeunes élèves, un enseignant du primaire de l'école Vauban, fan de rap et violoniste, a trouvé la parade: le hip-hop en grandeur vidéo.

«Le hip-hop débarque à Vauban!»

Maurice FICK «Certains diront que le Vauban déconne, dites-vous que le Vauban décolle!» Face au manque d'intérêt pour l'écriture et la langue française de ses jeunes élèves, un enseignant du primaire de l'école Vauban, fan de rap et violoniste, a trouvé la parade: le hip-hop en grandeur vidéo.

«Hauts les cœurs! On veut un monde en couleurs; Frères et sœurs, construisons notre bonheur», rappent depuis quelques jours sur Youtube et d'une seule voix Hidaya, Selma, Ethan, Ludivine et tous leurs copains de la classe de CE2 B de l'école primaire Vauban.



Baptisé «La Couleur de nos cœurs», le clip vidéo tourné entièrement sur le campus francophone de Luxembourg-Gasperich n'est pas passé inaperçu au 3e #FestivalActu, «le» festival français du film d'actualité dans les écoles qui s'est récemment déroulé à Forbach:

Les tonnes de messages de paix et de tolérance dans la différence, lancés via ce clip par ces élèves de 9 ans, ont assurément déjà traversé les mers et dessiné au crayon un monde plus beau. A commencer dans la classe: «A travers le texte, ils disent des choses importantes qu'ils mettent aussi en pratique», assure Ludovic Ecca, leur maître d'école et instigateur de la longue aventure qui vient de s'achever en apothéose.

C'est sur la grande toile du «Paris» à Forbach que les 24 élèves ont découvert leurs paroles, leur hip-hop et leur rap sur le fond musical qu'ils ont travaillé à partir d'un sample de «La Follia» de Vivaldi. «Voir à cet instant leurs visages, c'était mon plus beau cadeau!», lâche Ludovic Ecca en tentant de maîtriser l'émotion qui vient rapper le fond de sa gorge.

«La Couleur de nos cœurs» est à l'image du hip-hop, ce mouvement culturel urbain américain qui cartonne aujourd'hui dans les écouteurs de nos enfants et adolescents mais qui vient de loin. «Derrière ce clip se cache une année de travail dans plein de domaines différents», glisse l'instituteur décidé à pallier une difficulté majeure, largement partagée par ses jeunes élèves.

«Ces dernières années», explique Ludovic Ecca - qui a roulé sa bosse à Turin et Rome avant d'arriver au Luxembourg - «j'ai constaté que les élèves avaient de plus en plus de difficultés dans l'écriture. Ils écrivent comme ils parlent! Sans même se soucier de la forme». Plutôt que de s'en offusquer il a débusqué dans ses meilleurs souvenirs cet allié qui l'a lui-même fait grandir: le rap, ses mots, sa musique et sa poésie. «C'est le moyen que j'ai trouvé pour leur donner le goût d'écrire», sans oublier aussitôt grammaire et conjugaison.



Par le biais du rap, «on peut travailler les rimes, enrichir son vocabulaire, sa langue française» à la façon d'un Oxmo Puccino, le rappeur français «qui m'a appris plein de choses», confesse le jeune homme originaire de la cité minière de Behren-lès-Forbach qui joue du violon et passe régulièrement de la musique classique en classe «parce que ça développe la concentration».

L'écriture d'une chanson c'est prendre conscience qu'écrire ne s'arrête pas entre les quatre murs de l'école mais «que ça va être entendu par les autres!» Une source de motivation pour les élèves sait l'enseignant. A travers le rap printanier d'Akhenaton, «les élèves mais aussi leurs parents, ont découvert que le rap ce sont de vrais textes à travers lesquels on peut envoyer des messages positifs», résume l'instituteur. «La Couleur de nos cœurs» raconte le vivre-ensemble dans un Luxembourg cosmopolite et avec des mots qui reflètent l'âme des enfants.



Pour que le cocktail à servir en mots et en images soit réussi, l'enseignant s'est entouré de deux «copains de quartier» qui respirent le hip-hop, Nuno Tabone et Sympli Carnalito, d'un passionné de vidéo, Stéphane Margani, de Frédéric Amella pour l'enregistrement des voix réalisé avec un studio mobile et d'un danseur de hip-hop de la scène luxembourgeoise, Looping.



Pour couronner l'aventure «la fresque visible dans le clip, réalisée par le graffeur professionnel Kader Bentaloul, devrait bientôt être affichée dans l'entrée de l'école», assure l'enseignant. Ses petites stars de l'école «ont su rester humbles mais les parents me disent qu'à la maison, ils regardent le clip en boucle», sourit-il.