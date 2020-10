Une manifestation de membres de la diaspora arménienne a bloqué ce vendredi matin dans les deux sens l'autoroute à hauteur de la frontière franco-luxembourgeoise. Un bouchon de plus de dix kilomètres s'est formé en pleine heure de pointe.

Le Haut-Karabakh a paralysé l'A31

Une mauvaise surprise attendait les travailleurs frontaliers français ce vendredi matin sur le chemin du Grand-Duché. A bord d'une centaine de véhicules, quelque 500 membres de la diaspora arménienne avaient en effet décidé d'organiser une opération escargot sur l'A31. Objectif de la manifestation: sensibiliser sur le conflit armé en cours au Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Vers 8h30, le Cita annonçait que l'A31 était complètement bloquée dans les deux sens au niveau de la frontière, et que donc, plus aucun véhicule ne pouvait passer. Peu après 10 heures, l'autoroute était à nouveau libre.

Résultat: un bouchon de plus de dix kilomètres s'est rapidement formé en pleine heure de pointe matinale. Les manifestants se sont regroupés tôt dans la matinée, et c'est peu avant 7 heures qu'ils sont passés à l'action. Une bonne centaine de manifestants ont également bloqué la N52 entre Longwy et la Belgique, paralysant là aussi complètement le trafic dès 7 heures du matin. Vers 8h30 cependant, la route était rouverte à la circulation, mais seulement dans le sens Belgique-Longwy et la circulation s'est effectuée au compte-gouttes.

Direction les institutions européennes?

Une double opération qui fait suite à celle menée au matin du 5 octobre dernier au rond-point «Pôle de l'Europe», qui relie Longwy, Aubange et Rodange, et qui avait ce jour-là également causé de nombreux embarras de circulation sur cet axe très fréquenté.

«Nous lèverons le blocage durant la matinée», affirme Ishkhan Hovhannisyan, l'un des 2.000 Arméniens d'origine habitant dans le Grand Est. «Peut-être allons-nous alors décider de monter à Luxembourg afin de poursuivre notre action au plus près des autorités européennes», poursuit le membre du collectif.

Un conflit meurtrier

Les membres de la diaspora arménienne cherchent à sensibiliser au conflit meurtrier qui oppose actuellement l'Arménie et l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, un territoire contesté entre les deux pays. «Nous cherchons à obtenir l'arrêt de cette guerre financée par le président turc Erdogan et la reconnaissance du Haut-Karabakh comme territoire arménien», précise celui qui est présent ce matin sur l'A31.

Depuis le début des hostilités le 27 septembre, des bilans partiels communiqués font état de 242 morts: 209 soldats du Karabakh, 14 civils arméniens, et 19 civils azerbaïdjanais, Bakou ne communiquant pas ses pertes militaires. Mais le bilan pourrait être bien plus lourd, Erevan assurant que 3.000 soldats azerbaïdjanais sont morts et Bakou disant avoir tué 2.300 militaires arméniens.

