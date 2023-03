Pour lutter contre le harcèlement scolaire, qui touche chaque jour plusieurs lycéens luxembourgeois, le ministère de l'Éducation nationale lance une nouvelle campagne de sensibilisation.

Le harcèlement scolaire, un fléau quotidien dans les lycées

Six. C'est le nombre moyen d'élèves qui se rendent au sein du Service psychosocial et d'accompagnement scolaire (SePAS), par jour et par lycée, selon une enquête menée en novembre et décembre 2022. Dans les 39 établissements luxembourgeois participants, le harcèlement scolaire figurait quatrième sur la liste des motifs qui poussent les lycéens à consulter, après le stress scolaire et les troubles dépressifs et anxieux.

Dans les lycées, la santé mentale se déstigmatise Pour encourager les jeunes à prendre soin de leur santé mentale, le centre psycho-social et d'accompagnement scolaire met l'accent sur la communication. Un dialogue nécessaire, alors que les cas dépressifs augmentent.

À la lumière de ces statistiques, le ministère de l'Éducation nationale a lancé une nouvelle campagne pour contrer ce phénomène. Considéré comme «un enjeu de santé mentale» qui «concerne l'ensemble de la communauté scolaire», le harcèlement et le cyberharcèlement sont ainsi au cœur de plusieurs outils de communication dans le cadre de l'initiative «Exit Mobbing».

La campagne s'adresse à la fois aux élèves et à leurs parents grâce à des affiches et des dépliants proposés en plusieurs langues renvoyant vers le site du ministère. Une foire aux questions ainsi que des liens utiles y sont proposés. À noter que pour l'élaboration de cette initiative de communication, un panel de jeunes a été consulté.

Oser parler

Au-delà d'informer, la campagne cherche à briser les tabous qui règnent autour du harcèlement, afin que les victimes se déculpabilisent et osent demander de l'aide, mais aussi pour que «les témoins ne détournent plus le regard», souligne le ministère dans un communiqué. L'action invite ainsi à parler ouvertement des conséquences du harcèlement scolaire, à la fois pour les auteurs et pour les victimes.

Le dépliant de la campagne est proposé en quatre langues aux élèves. Crédit: ministère de l'Education

Actuellement, cinq étapes sont en vigueur pour prévenir et répondre au harcèlement dans les lycées luxembourgeois. Les élèves sont initialement informés sur leur droit à être protégés, ils peuvent ensuite être accueillis pour recueillir leurs révélations de situations émotionnellement difficiles, les professionnels évaluent par la suite la situation avant de décider et d’agir contre le harcèlement pour enfin suivre les décisions et accompagner la victime.

Cette campagne se déroule en parallèle d'un travail d'uniformisation des procédures mises en place dans les écoles secondaires du pays.

