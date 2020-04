Près d'un quart des dossiers qui atterrissent sur le bureau du Centre pour l'égalité de traitement concerne les discrimination dont sont victimes des personnes handicapées. L'accès aux fournitures de biens et services reste le domaine le plus souvent évoqué.

Le handicap, premier motif de discrimination

(MF) – Le Centre pour l'égalité de traitement (CET) qui surveille l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur l'origine ethnique, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion ou les convictions, le handicap et l'âge, n'a pas chômé en 2019. Comme l'indique son rapport d'activité qui ne donnera pas lieu cette année à une remise officielle du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus, le nombre de dossiers traités a «légèrement battu le record» depuis le début de son existence en 2008.

L'an passé, les spécialistes du CET ont dû faire face à 155 cas (dont dix-sept datant des deux années précédentes) la majorité des dossiers étant introduite par des hommes entre 41 et 50 ans, 59% provenant de citoyens de l'UE et 39% de Luxembourgeois.

Sans surprise le handicap demeure le premier motif de discrimination cité, comme c'est le cas depuis la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2011. Près d'un quart (24%) des dossiers sont liés à ce motif. L'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie vient en deuxième place avec 20% des dossiers traités. Suivent, dans l'ordre le sexe, la religion ou les convictions, l’âge, l’orientation sexuelle.

Les domaines d'application dans lesquels ces discriminations sont révélées concernent en premier lieu l'accès aux fournitures de biens et services, y compris l'accès au logement (46 cas) et inévitablement l'emploi (36 cas). Si les cas sont moindres, ils sont également signalés au niveau de l'éducation, de la protection sociale et des soins.

Pour 57% des cas, le CET a pu résoudre le problème du demandeur en 2019 ou lui a donné un service de conseil et d'orientation. A noter qu'un requérant sur cinq a fini par retirer son dossier en cours de route.

Du mieux dans les offres d'emploi Le nombre de sensibilisations sur les offres d’emploi a considérablement diminué depuis deux ans pour ne plus atteindre que 44 annonces discriminatoires en 2019, relève le CET qui épluche systématiquement les offres d'emploi dans les journaux et sur les sites internet au Luxembourg. Pour sensibiliser les employeurs à cette thématique, le CET leur adresse un courrier individuellement tout en y joignant le dépliant « Annoncer sans discriminer !»

