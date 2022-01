Après Enovos, c'est au tour du groupe d'assurance Foyer d'alerter sa clientèle sur une attaque de «phishing» et d'appeler à la prudence.

Arnaque

Le groupe Foyer alerte sur l'envoi de mails frauduleux

Après Enovos, c'est au tour du groupe d'assurance Foyer d'alerter sa clientèle sur une attaque de «phishing» et d'appeler à la prudence.

Attention aux mails frauduleux qui prétendent être envoyés au nom de Foyer.lu ! Le groupe d'assurance alerte ce mardi ses clients dans un communiqué adressé à la presse que ces mails circulent depuis ces derniers jours. Le mail annonce «au destinataire qu’une facture a été payée deux fois et l’invite à cliquer sur un lien pour être remboursé», fait savoir le Groupe Foyer. Ce dernier appelle à la plus grande prudence et à ne pas cliquer sur les liens activés dans le mail, ni de communiquer ses données personnelles ou bancaires.

L'envoi de cette attaque de «phishing» a été envoyé de façon aléatoire et ne se base pas sur les données client enregistrées, assure Foyer. Le groupe indique qu'il s’agit «de données personnelles aléatoires non issues d’une violation de données enregistrées dans nos serveurs».

Foyer n'est pas la première entreprise à être visée par une attaque de «phishing», le fournisseur d'électricité luxembourgeois Enovos se disait également victime d'une telle arnaque ces derniers jours.

