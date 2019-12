Les documents distribués à Bascharage ne relèvent pas d'une arnaque mais bien d'une «initiative d'entraide», lancée par des voisins sinistrés, assurent les initiateurs du projet. Leur motivation était de «faire le point sur les situations critiques» qui subsistent quatre mois après le sinistre.

Le gros malentendu des «questionnaires tornade»

«Je pense qu'un malentendu s'est produit», estime ce lundi matin, Eric Sassel, l'un des résidents de Bascharage à l'initiative des «questionnaires tornade» distribués à Bascharage. Deux pages anonymes à destination des victimes de la tornade du 9 août 2019 à l'origine d'une polémique et qui avaient poussé la commune à réagir vendredi dernier.

Jugés frauduleux par les responsables communaux, qui détiennent toujours les quelque 400.000 euros de dons collectés pour les victimes, les questionnaires distribués en porte-à-porte pouvaient «peut-être donner l'impression qu'il y avait une arnaque», reconnaît, avec le recul, Eric Sassel. Or, selon lui, l'idée consistait à mettre en place une «initiative d'entraide» destinée à «faire le point sur les situations critiques».

Contacté lundi, Michel Wolter (CSV), bourgmestre de Bascharage, n'était pas joignable directement en raison de la tenue du conseil communal. Mais il a tout de même fait savoir qu'il ne souhaitait pas polémiquer sur l'affaire, tout en déplorant l'aspect anonyme du questionnaire qui peut soulever le doute.



Une «action humaine» pour les sinistrés

Dans un communiqué daté de ce lundi et qui vise à clarifier leur «action humaine», les six signataires expliquent que le questionnaire était «tout simplement un moyen de mieux connaître la situation de nos voisins sinistrés(...). Nous voulons rendre attentif le public aux graves difficultés que traversent encore certains de nos concitoyens».

Une poignée de sinistrés «isolés, plus âgés ou qui ont un problème de maîtrise des langues, sont paumés», assurent les initiateurs du questionnaire. Certaines personnes touchées font face à des difficultés financières, d'autres ont parlé de leur stress post-traumatique. Mais assurent les six voisins à l'origine de l'initiative, «chaque questionnaire a été remis en mains propres avec des explications et nos coordonnées».

Fait est que certaines personnes, n'ayant pas pu se rendre aux réunions organisées par la commune après la tornade, «manquent aussi d'informations claires sur les procédures». Elles ne savent pas toujours qu'elles peuvent trouver de l'aide auprès de la commune ou de l'Etat.

La commune adressera bientôt aux sinistrés un document expliquant l'ordre des procédures à suivre, à commencer par s'adresser à leur assureur, puis, dans un second temps, au ministère de la Famille. Ce n'est que dans un troisième temps que la commune peut être sollicitée. Les édiles sont en train de réfléchir à la procédure pour redistribuer équitablement les 400.000 euros de dons collectés après le gros coup de vent.