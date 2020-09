Cette fois, les vacances sont bel et bien finies. Dans des conditions inédites imposées par la crise sanitaire, des dizaines de milliers d'élèves de l'enseignement public âgés de 4 à 18 ans ont retrouvé ce mardi matin le chemin de l'école.

Luxembourg 27 2 min.

Le «grand jour» pour plus de 90.000 écoliers

Jean-François COLIN Cette fois, les vacances sont bel et bien finies. Dans des conditions inédites imposées par la crise sanitaire, des dizaines de milliers d'élèves de l'enseignement public âgés de 4 à 18 ans ont retrouvé ce mardi matin le chemin de l'école.

Les abords des établissements scolaires, les classes et cours de récréation bruissent à nouveau des cris des écoliers. Après deux mois de vacances d'été et dans les conditions particulières édictées par Claude Meisch (DP), le ministre de l'Éducation nationale - crise du coronavirus oblige -, ce mardi 15 septembre marque la grande rentrée des classes dans le fondamental et le secondaire.

Ainsi, dans des conditions sanitaires inédites, 91.048 élèves de l'enseignement public âgés de 4 à 18 ans abordent cette année 2020/2021, encadrés par 10.891 enseignants. Ce chiffre correspond à 52.043 écoliers dans le fondamental et 39.005 lycéens. Des effectifs en hausse par rapport aux levées précédentes (+ 1.734 unités comparé à 2019/2020).

27 Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff Comme ici à l'école fondamentale de Sanem, la rentrée scolaire s'est bien déroulée, quoi que dans des conditions inédites Photo: Guy Wolff

Avec 1.914 élèves, le Lycée technique Mathias Adam est le plus fréquenté du pays, juste devant le Lycée technique du Centre (1.882). Pour rappel, quelque 16.105 élèves de l'enseignement privé avaient quant à eux déjà repris les cours.

S'agissant des mesures anti-covid, la ligne de conduite est de tout mettre en oeuvre pour que l'enseignement en présentiel puisse perdurer, tandis que le ministre Claude Meisch souhaite apporter une attention toute particulière au moral des lycéens. Par ailleurs, chaque élève et chaque membre du personnel scolaire a reçu une invitation à subir un test.

Sur le plan pédagogique, cette nouvelle année scolaire marquera l'introduction du coding dans le fondamental. Et pour tenter de résorber au plus vite le retard scolaire engendré par la crise sanitaire au printemps dernier, l'Éducation nationale fera appel à des enseignants mais aussi à des étudiants en vue d'assurer le tutorat extrascolaire et les cours de soutien souhaités pour conforter certains acquis.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.