Le Grand-Duché ne négocie aucun vaccin

Le Luxembourg bénéficiera des doses achetées via l'Union européenne et n'a entamé aucun contact avec des laboratoires pour disposer de ses propres sérums anti-covid.

Pas question de la jouer personnel, pour le Luxembourg. Si la population doit bénéficier d'un vaccin, cela sera celui qui aura trouvé grâce aux yeux de la Commission européenne. Cette dernière vient de signaler qu'elle avait déjà réservé auprès de quatre fournisseurs potentiels l'achat de 1.125 millions de doses pour l'ensemble des pays membres. Tous les pays de l'Union européenne. Il est vrai que compte tenu de la petite taille du marché luxembourgeois, les tractations menées en solo ne pèseraient guère face à d'autres Etats plus gros demandeurs.

Ainsi, le ministère de la Santé confirme que le Luxembourg ne mène «aucune négociation individuelle avec un laboratoire ou un fabricant du vaccin COVID-19». Par contre, le pays participe bien «aux initiatives européennes pour assurer l'acquisition de vaccins contre le covid-19 dès que ce vaccin est disponible et a prouvé son efficacité et son innocuité», assurent les services de Paulette Lenert (LSAP).

Spécialiste des virus, le Dr Gérard Schockmel fait confiance aux laboratoires pour trouver d'ici six mois la parade au covid-19. Et cela sans négliger les contrôles indispensables pour éviter effets secondaires ou accentuation de l'infection.

Impossible pour l'heure de déterminer quand ce vaccin sera validé, ni combien de flacons pourront être répartis entre Etats membres. Mais le ministère de la Santé rassure : «en principe, la vaccination doit être accessible à l'ensemble de la population». Soit a minima près de 626.000 résidents.

Aussi, du côté des autorités sanitaires, il convient déjà de tempérer les ardeurs en rappelant que «le rythme de production des vaccins pourra ne pas être suffisant pour fournir un nombre de doses suffisant pour vacciner l'ensemble de la population au moment de la commercialisation». Vaccin il y aura, mais pas forcément pour tout le monde, tout de suite. Aussi, le pays devra-t-il adopter une stratégie de vaccination dans laquelle certains groupes seront vaccinés en priorité.

Pas seulement les enfants

Si les plus petits disposent d'un calendrier de vaccination bien établi (et suivi), leurs aînés ont généralement tendance à oublier de renouveler l'injection de sérum qui pourrait les protéger de telle ou telle infection. Et cela même en période de covid. Petite piqûre de rappel :

> Tous les 10 ans : rappel du vaccin combiné qui protège contre diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite.

> Précaution : tous les adultes nés après 1980 n’ayant pas bénéficié de l’administration de deux doses de vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole devraient faire un rappel du vaccin ROR.

> Pour les 65 ans et plus : vaccination contre les infections invasives à pneumocoques et contre la grippe saisonnière.