Les pluies subites de vendredi ont contraint les hommes du CGDIS à effectuer près de 350 sorties en début de soirée. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

Le Grand-Duché n'est pas passé entre les gouttes

Patrick JACQUEMOT Les pluies subites de vendredi ont contraint les hommes du CGDIS à effectuer près de 350 sorties en début de soirée. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

(pj/m.r./jwi) - Les fortes pluies et les orages, avec 15 à 25 litres d'eau par m2 par endroit, ont provoqué de nombreux appels aux services d'urgence vendredi. Ainsi, le service national de secours CGDIS a-t-il dû faire face en quelques heures à 918 appels. Et cela juste entre 17h et 20h15, c'est dire l'intensité de l'épisode pluvieux qui s'est abattu sur le pays. Au final, les équipes de 35 centres d'incendie et de secours ont dû sortir pour 344 opérations.

Tout est fait pour sécuriser le 112 Mercredi soir et jeudi matin, en France le numéro d'appel d'urgence a été injoignable. Au Grand-Duché, pareille mésaventure est déjà survenue voilà quatre ans. Depuis, les secours ont mis en place des alternatives.

Fort heureusement, la plupart du temps il s'est agi de résorber des inondations de caves, déblayer des arbres tombés ou d'autres obstacles obstruant la circulation sur les routes.

Trois secteurs ont été particulièrement impactés. A savoir : la capitale et ses environs (101 missions), la région de Hosingen et Troisvierges mais surtout du côté de Differdange (110 interventions avec des scènes stupéfiantes d'inondations). Mais ni Esch-sur-Alzette ou Mondercange n'ont été épargnées, avec là aussi des montées d'eau dans les rues spectaculaires.

Dès le début des averses, les CFL ont dû interrompre la circulation des trains sur la ligne 19, entre Clervaux et Kautenbach. En cause : «un problème technique sur l’infrastructure à hauteur de Wilwerwiltz».

À Reckange-sur-Mess, les pompiers ont dû sauver une personne coincée dans une voiture submergée par les eaux de crue. Sur place, la voiture a été trouvée vide mais son occupant est sain et sauf. À Mersch, une vache a dû être sauvée et à Pétange, la foudre a occasionné un départ d'incendie. Aucun blessé à déplorer.

Sur une carte publiée sur le site Kachelmannwetter.com, 4.296 impacts de foudre ont pu être localisés sur le Grand-Duché et dans la Grande Région, cela alors que l'orage ne faisait que débuter (17h15).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.