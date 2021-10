Si la facture de gaz de ces prochains mois risque de coûter cher aux usagers, le risque de pénurie cet hiver est totalement écarté. Et le ministre de l'Energie, Claude Turmes, a les arguments pour défendre ce point de vue.

Le Grand-Duché n'a pas à craindre de panne de gaz

Pourvu qu'il soit doux cet hiver. Ne serait-ce que pour éviter à des milliers d'abonnés au gaz de voir leur consommation augmenter fortement, et leur facture avec. Car si 2020 avait été marqué par un repli des tarifs du gaz domestique (-18%), Les dix premiers mois de l'année 2021 suivent une toute autre tendance. Une flambée constatée partout en Europe, et qui au Luxembourg se traduit par un prix intégré du m3 de gaz pour un client domestique qui a grimpé de 73% depuis janvier.

Le Luxembourg s'oppose à Paris sur la stratégie énergie Le Grand-Duché, mais aussi l'Allemagne et sept autres pays de l'UE, ont signé une déclaration commune face à la réforme du marché de l'électricité européen, qui est réclamée par la France pour découpler prix de l'électricité et du gaz.

Et la situation ne devrait pas s'arranger avant la fin de la saison froide, vient d'annoncer le ministre de l'Energie. En effet, Claude Turmes (Déi Gréng) ne voit pas d'inversion tendance se profiler sur le marché gazier avant la fin du premier trimestre 2022. Il l'a annoncé au député Mars di Bartolomeo (LSAP) qui l'interrogeait sur cette augmentation préoccupante pour des milliers de ménages (mais aussi des industriels).

A l'heure actuelle, l'impact sur la facture des particuliers devrait représenter une dépense supplémentaire de l'ordre de 375 euros sur l'année. Un chiffre basé par rapport à la consommation moyenne d'un ménage luxembourgeois (2.777 m3/an) et qui ferait donc passer le coût de la fourniture en gaz naturel pour un client domestique de 1.310 à 1.685€ sur douze mois. Du coup, pour les familles les plus en difficulté, l'augmentation de l'allocation de vie chère (+200 euros) annoncée par Xavier Bettel pour le 1er janvier 2022 sera-t-elle particulièrement utile pour amortir ce ''surcoût'' de leur note énergétique.

Le phénomène, constaté avec la reprise de l'activité économique mondial, est essentiellement dû à un brusque rebond de la demande que les fournisseurs n'avaient pas anticipé en termes de volumes. Pas pu ou pas voulu. Car ainsi, l'offre étant inférieure à la demande, certaines sociétés gazières ou Etat (comme la Russie) tirent profit de la ''pénurie'' en réévaluant leurs tarifs. Même «le printemps froid» en Europe a eu son effet sur l'augmentation des prix; les fournisseurs distribuant leur gaz à une période où habituellement ils commencent à reconstituer des stocks.

Le jeu de la concurrence Qui veut ménager sa facture doit savoire faire ses comptes. Et donc faire jouer la concurrence. Ainsi, l'Instut luxembourgeois de régulation propose-t-il un comparateur en ligne des tarifs proposés par les sept fournisseurs en gaz du pays. Un clic qui peut se traduire par de belles économies au final. A noter que ce dispositif, Calculix, vault également sur les tarifs de l'électricité. Des watts dont le prix grimpe aussi ces derniers temps.

Reste que l'Europe devrait pouvoir faire face aux besoins hivernaux de sa population. Pas de restriction en vue, ni coupure à craindre pour Claude Turmes. Les stocks disponibles, à défaut d'être au maximum, sont à 75% pleins, assure le ministre. Et si le Luxembourg a d'autant moins de tracas à se faire c'est que son approvisionnement ne dépend pas que d'une seule source. Si l'un des fournisseurs étrangers des opérateurs nationaux venaient à faire défaut, un autre pourrait prendre le relais.

Ainsi, le Grand-Duché est-il alimenté en gaz naturel aussi bien depuis l'Allemagne que la Belgique. Avec le royaume voisin d'ailleurs, depuis 2015, a été constitué un ''marché commun'' du gaz qui permet aux réseaux des deux pays de passer commande pour des volumes plus conséquent (et donc des prix plus bas) que si chaque Etat négociait dans son coin. Ce sont d'ailleurs plus de 70% des volumes de gaz naturel consommé au Luxembourg qui proviennent de la Belgique voisine actuellement.





