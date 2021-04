Même s'il n'a pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché, le ministère de la Santé a déjà précommandé le sérum anti-covid développé par le laboratoire allemand. Une préemption faite via l'Union européenne.

Le Grand-Duché mise aussi sur le vaccin CureVac

Patrick JACQUEMOT Même s'il n'a pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché, le ministère de la Santé a déjà précommandé le sérum anti-covid développé par le laboratoire allemand. Une préemption faite via l'Union européenne.

A l'heure actuelle, 95.657 injections anti-covid ont déjà été administrées au Luxembourg. Mais, au total, ce sont plus de deux millions de doses que le pays a déjà réservées auprès des autorités européennes chargées de répartir dans l'Union les vaccins à disposition. Et si dans les commandes attendues pour les prochains mois l'on retrouve les quatre vaccins validés par l'agence européenne des médicaments (EMA), le ministère de la Santé reconnait aussi compter sur le vaccin CureVac. Et cela alors que celui-ci n'en est qu'au stade des ultimes essais cliniques.

Ainsi, interrogés par le député ADR Fernand Kartheiser, les services de la ministre Paulette Lenert viennent de détailler les attentes luxembourgeoises pour mener à bien la campagne vaccinale. Une campagne qui vient tout juste d'entrer en phase 4 (65-69 ans) et dont le déploiement ne devrait plus tarder à s’accélérer. Ainsi, voici le nombre de doses commandées et espérées auprès des différents laboratoires :

Pfizer/BioNTech : 813.368 doses

AstraZeneca : 415.048

CureVac : 310.649

Johnson & Johnson : 276.156

Moderna : 219.462

Mais il se pourrait bien qu'à cette liste, les autorités luxembourgeoises doivent vite ajouter un autre vaccin : le Spoutnik-V. En effet, depuis le 3 mars dernier, l'EMA étudie les propriétés de la formule développée par des scientifiques russes. Un produit qui a déjà été largement diffusé dans plus d'une cinquantaine de pays (Argentine, Bolivie, Mexique, Maroc, Kenya, Philippines ou Vietnam), mais pas encore homologué en Europe.

Mais il semble que l'UE traîne un peu des pieds à donner son accord à cette formule à 10 euros la dose et nécessitant deux injections à 21 jours d'intervalle. Aussi le vaccin CureVac tiendrait la corde pour devenir le cinquième vaccin en circulation parmi les Etats membres. D'ailleurs, le laboratoire allemand s'y prépare déjà et organise sa chaîne de production. Alors qu'il ne devrait demander l'accord de mise sur le marché «qu'au cours de ce deuxième trimestre 2021», le groupe scientifique a déjà signé des accords de fabrication et de distribution avec deux géants pharmaceutiques : le suisse Novartis et l'allemand Bayer.

Avec variants

A eux deux, ces fabricants devraient pouvoir assurer la mise en flacons de «50 millions de doses au maximum» d'ici la fin de l'année et d'environ 200 millions de doses en 2022, indique un communiqué de la biotech allemande. Sachant qu'à elle seule l'Europe a préempté 405 millions de doses par anticipation (un peu moins que prévu à l'été dernier).

Mais pour l'heure, CureVac dit se concentrer sur la troisième et dernière phase d'essais cliniques. Une phase incluant les nouveaux variants pour jauger l'efficacité du vaccin à l'aune des nouvelles souches. Au Luxembourg, actuellement, c'est le variant britannique du covid qui domine les contaminations.

