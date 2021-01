La neige tombée depuis mercredi dernier a attiré durant tout le week-end de nombreux promeneurs avisés. Les flocons vont en effet laisser place aux gouttes de pluie dès mardi.

Le Grand-Duché drapé dans son manteau blanc

La neige tombée depuis mercredi dernier a attiré durant tout le week-end de nombreux promeneurs avisés. Les flocons vont en effet laisser place aux gouttes de pluie dès mardi.

(jm avec str) - Que ce soit à pied, en traîneau ou même en snowboard, des milliers de personnes ont été attirées en extérieur par les flocons tombés en nombre au Grand-Duché depuis jeudi et durant le week-end.

Si la neige a recouvert le Luxembourg depuis mercredi soir en plaine jusqu'aux toits de la capitale, les pentes et les prairies autour de Rambrouch, Wahl et Grevels ont une fois de plus séduit le plus de promeneurs.

La région de Napoleonsgaart a elle aussi été particulièrement gâtée par la neige. Un avis qui n'est peut-être pas partagé par ceux qui ont dû pelleter leur allée de garage, néanmoins.

Les forêts luxembourgeoises ont montré leur visage le plus attrayant ce dimanche grâce à un court ensoleillement, dont ont su profiter les plus malins.

Les promeneurs ont bien fait d'en profiter : la neige ne sera que de courte durée, même sur les hauteurs de l'Oesling. Car dès ce lundi, les températures maximales devraient atteindre jusqu'à quatre degrés. Mardi, il va pleuvoir abondamment et Meteolux prévoit des températures maximales comprises entre sept et neuf degrés mercredi, ce qui devrait achever de faire fondre les bonshommes de neige. Des températures douces et des précipitations sont attendues en fin de semaine.

