Le Grand-Duché compte 52,1% de Luxembourgeois

Anne FOURNEY 313.771 Luxembourgeois vivent au Grand-Duché, soit 52,1 % de la population totale, selon le dernier rapport du Statec publié juste avant la Fête nationale.

Le nombre de résidents luxembourgeois augmente légèrement ces dernières années après avoir beaucoup chuté sur une échelle de temps plus importante. Les démarches d'accession à la nationalité luxembourgeoise ont été simplifiées, encourageant ainsi le nombre de demandes. Celles qui aboutissent contribuent à augmenter le nombre de résidents luxembourgeois au Grand-Duché. Le pays a enregistré 9.030 naturalisations en 2017.

Au début du XXe siècle, 88% de la population était luxembourgeoise, 81,6% en 1970. Cette proportion se situait autour de 63% au début des années 2000 pour atteindre 52,1% au 1er janvier 2018.

Avec un âge moyen de 41,6 ans, les Luxembourgeois sont plus âgés que les étrangers dont l'âge moyen est de 37 ans. La part des Luxembourgeois est plus importante dans la part d'habitants âgés de 0 à 3 ans (51,4%), les 13-26 ans sont 58,3% et les Luxembourgeois de 54 ans et plus sont 64,9%. Le nombre d'hommes (49,2%) et de femmes (50,8%) est à peu près équivalent et le nombre de naissances et décès s'équilibre (en 2017: 3.277 naissances et 3.284 décès).

La plupart des Luxembourgeois résidant au Grand-Duché y sont nés (87,3%). Moins de 7% naissent au Portugal, en Allemagne, en France ou en Belgique. Et ils sont de plus en plus nombreux aussi à quitter le pays: de 1.651 en 2010 ils ont été 2.248 en 2017.

Malgré un petit territoire de 2.586 km2, il est surprenant de constater des disparités dans la répartition des Luxembourgeois dans le pays, souligne le Statec dans sa publication. Dans certaines communes, les Luxembourgeois sont minoritaires. C'est le cas à Strassen, Bertrange, Hesperange et Walferdange ou encore Esch-sur-Alzette et Differdange et de nombreuses communes limitrophes de l'Allemagne. Le nord comprend davantage de Luxembourgeois.

En 2017, le Statec indique dans son rapport que plus de 30.000 Luxembourgeois vivaient dans un pays de l'Union européenne: plus de la moitié (17.552) en Allemagne, 7.705 en France et 4.364 en Belgique.