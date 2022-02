La Commission européenne organise dans chaque État membre un dialogue avec les consommateurs pour accompagner la mise en œuvre du nouvel agenda de l’Union. Au Luxembourg, cet échange aura lieu le 27 avril.

Luxembourg 2 min.

Union européenne

Le Grand-Duché à l’écoute des consommateurs

La Commission européenne organise dans chaque État membre un dialogue avec les consommateurs pour accompagner la mise en œuvre du nouvel agenda de l’Union. Au Luxembourg, cet échange aura lieu le 27 avril.

Le nouvel agenda du consommateur reprend le programme de la Commission européenne des cinq prochaines années en termes de politique des consommateurs. Celle-ci étant une compétence partagée entre les États membres et l’Union européenne, elle doit être comprise et soutenue par tous.

Les Luxembourgeois moins réticents face au «no cash» Une enquête menée par LHoFT Foundation et Payments Association EU révèle l’évolution des comportements des Luxembourgeois quant aux solutions de paiement. Pas de grande révolution en vue, mais la crise du covid-19 contribue à faire bouger les lignes.

A cette fin, le ministère de la Protection des consommateurs organise une enquête sur les attentes et préoccupations des consommateurs, notamment en termes de transformation digitale et de transition verte, en amont de ce dialogue qui aura lieu le 27 avril.

Une enquête quantitative et qualitative

L’enquête nationale se décline en deux volets. Le premier consiste en un questionnaire visant aussi bien la confiance des consommateurs dans les politiques existantes que leurs problèmes et préoccupations dans les domaines de l'information, des achats en ligne, mais aussi en ce qui concerne la durabilité des biens et services.

Le questionnaire est ouvert à toute personne intéressée via ces liens:

Les résultats de ce questionnaire seront approfondis dans le 2e volet de l’enquête, qui se déclinera sous forme de groupes de discussion qui se tiendront à partir de la mi-mars. Les consommateurs auront la possibilité d’expliciter leurs opinions et de faire des suggestions de développement en cercle restreint.

L’inscription aux groupes de discussion peut se faire via ces canaux:

Les conclusions du questionnaire et des groupes de discussion serviront à agrémenter les réflexions au niveau européen ainsi que les projets à l’échelon national lors de la journée du 27 avril.

Donner la parole aux consommateurs

Lors de cette journée du 27 avril, la parole sera dans le camp des consommateurs. Pour ce faire, un atelier de design thinking sera organisé, une manière de réfléchir et d’innover s’appuyant principalement sur des retours d’utilisateurs.

Quel que soit le domaine d’application, l’empathie, la créativité, la cocréation et le droit à l’erreur seront les maîtres-mots de cette méthodologie d’innovation. L’objectif principal est de s’approprier les outils du design pour gérer des projets innovants et résoudre des problèmes, passés ou à venir pour concevoir des produits et services innovants pour les utilisateurs.

La restitution des résultats se fera en fin de journée en présence de la ministre de la Protection des consommateurs, de représentants de la Commission ainsi que d'experts nationaux et européens et les participants se verront délivrer une attestation de présence qui pourra servir de certification de formation.

Selon l’évolution de la situation sanitaire, la journée entière sera conçue de manière à pouvoir se dérouler en présentiel autant que de manière digitale ou hybride.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.