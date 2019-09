Il y a 75 ans, Pétange était la première ville du Luxembourg à être libérée pendant la Seconde Guerre mondiale. La commune s'est souvenue lundi soir en présence de son altesse royale.

Le Grand-Duc sur les traces des GI's à Pétange

Lundi, en présence du Grand-Duc Henri, la Libération de Pétange le 9 septembre 1944 a été commémorée. Après la réception du chef de l'État à l'Hôtel de Ville, la procession s'est rendue au square Hyman Josefson pour célébrer la mémoire des premiers soldats américains morts au combat sur le territoire luxembourgeois.

La cérémonie a aussi été marquée par une petite représentation mettant en scène les temps forts de cette Libération, et rappel a été fait que trois Pétangeois avaient perdu la vie en ce jour de fin du joug nazi.

Mardi et mercredi, diverses conférences et projections de films au Musée 9/44, dans les locaux de Wax sont programmées pour ce 75e anniversaire. Les festivités se termineront samedi 14 septembre par une reconstitution avec un spectacle mêlant laser et effets pyrotechniques.