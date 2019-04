L'ancien chef de l'État souffre d'une infection pulmonaire et se trouve actuellement sous observation, indique samedi la Cour. Il est âgé de 98 ans.

Le Grand-Duc Jean hospitalisé

(Jmh) - «Suite à une infection pulmonaire, Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean a été hospitalisé et se trouve en observation». C'est par ces quelques mots, publiés samedi soir, que l'annonce de l'hospitalisation de l'ancien chef de l'État a été communiquée par la Cour.

Aucune autre information sur l'état de santé du père du Grand-Duc Henri n'a été communiquée. Ce n'est pas la première fois que celui qui a fêté ses 98 ans le 5 janvier dernier est hospitalisé, puisqu'il avait souffert, en décembre 2016, d'une bronchite. Il était sorti de l'hôpital en janvier 2017.

Chef de l'État entre 1964 et 2000, le fils de la Grande-Duchesse Charlotte avait abdiqué en faveur de son fils aîné Henri pour se retirer dans le château de Fischbach. Veuf depuis 2005, ses apparitions publiques se font de plus en plus rares.

