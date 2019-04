L'ancien chef de l'État est décédé à l'âge de 98 ans, annonce officiellement ce mardi 23 avril 2019, la Cour grand-ducale.

Le Grand-Duc Jean est mort

Le Grand-Duc Jean est décédé, ce mardi 23 avril 2019 à l'âge de 98 ans. «C'est avec grande tristesse que je vous fais part du décès de mon père bien-aimé, Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean, qui nous a quittés dans la paix, entouré de l’affection de sa famille», peut-on lire dans le communiqué transmis à la presse tôt ce mardi matin.

Ce décès intervient quelques jours après son hospitalisation pour infection pulmonaire, survenue le 14 avril dernier.



Depuis qu'il a abdiqué en l'an 2000, Jean a vécu dans l'isolement au château de Fischbach et s'est montré de moins en moins souvent devant le public ces dernières années. Mais le monarque jouissait d'une grande popularité parmi le peuple jusqu'à la fin de sa vie. L'une de ses dernières apparitions publiques remontait à mars 2019, à l'occasion du centenaire des scouts du Luxembourg.

Le Grand-Duc Jean au château de Fischbach, en 2014. Photo: Guy Wolff

Cinquième souverain de la dynastie luxembourgeoise sur le trône du Grand-Duché, Jean a dirigé le pays de 1964 à 2000 et a exercé ses fonctions dans la droite ligne des principes énoncés par sa mère, la Grande-Duchesse Charlotte. À savoir avec une grande discrétion, ne donnant jamais d'interviews et ne s'adressant aux gens que sur des sujets fixes, à la fin de l'année et pendant la fête nationale.

Jean était né le 5 janvier 1921 au château de Berg. Il était le fils aîné de la Grande-Duchesse Charlotte et du Prince Félix de Bourbon-Parma. Il a été baptisé Jean, Benoît, Guillaume, Marie, Robert, Louis, Antoine, Adolphe et Marc d'Aviano. Il avait cinq frères et sœurs, Elisabeth, Marie-Adelheid, Marie-Gabrielle, Charles et Alix, dont seule Marie-Gabrielle est encore en vie.

Le 9 avril 1953, le Prince Jean épousa la Princesse Joséphine-Charlotte de Belgique. Avec elle, il a eu cinq enfants : la princesse Marie-Astrid (*1954), le prince Henri (*1955), la princesse Margaretha (*1957), le prince Jean (*1957) et le prince Guillaume (*1963). La Grande-Duchesse Joséphine Charlotte est décédée le 10 janvier 2005 des suites d'un cancer, à l'âge de 77 ans.

7 Le grand-duc Jean, bébé. Edouard Kutter / Photothèque de la Ville de Luxembourg

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le grand-duc Jean, bébé. Edouard Kutter / Photothèque de la Ville de Luxembourg 12 septembre 1944: le prince Jean sous le balcon de la mairie de Dudelange. Photo: Cour Grand-Ducale/RTL Le grand-duc Jean aux côtés du grand-duc Henri Photo: Archives Cour Grand-Ducale/RTL Le Grand-Duc Jean aura dirigé le Luxembourg entre 1964 et 2000. Photo: Cour grand-ducale Il a abdiqué le 7 octobre 2000 au profit de son fils aîné, Henri. Photo: Cour grand-ducale En décembre 2016, le grand-duc Jean a célébré le 125e anniversaire de la dynastie avec toute la famille. Photo: Pierre Matgé La photo de famille pour le 98ème anniversaire du grand-duc Jean. Photo: Claude Piscitelli





