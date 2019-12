Le chef de l'État, qui se rendra aux Jeux de Tokyo l'été prochain pour soutenir en tant que «fan» les athlètes luxembourgeois, s'épanche sur ses passions, comme le ski ou le kitesurf, qu'il a «découvert l'année dernière.»

Le grand-duc Henri, sportif averti et amoureux du sport

Dans une interview exclusive accordée au Luxemburger Wort, le grand-duc Henri s'exprime sur son amour de longue date pour le sport et son soutien aux sportifs luxembourgeois, à l'aube d'une année olympique. Le chef de l'État compte d'ailleurs se rendre à Tokyo l'été prochain, où il «assistera à la réunion du CIO (Comité international olympique, ndlr) avant l'ouverture des Jeux» avant de rester dans la capitale nippone «pendant une semaine pour soutenir les athlètes luxembourgeois», tout en précisant qu'il y sera en tant que «fan, toujours très excité.»

Toujours très attentif aux performances des sportifs luxembourgeois, le grand-duc Henri dit être «immédiatement informé» dans le cas d'un résultat particulier et considère les meilleurs athlètes comme «des ambassadeurs exceptionnels de notre pays.»

Lui-même sportif «dans ses gènes», le Grand-Duc apprécie «particulièrement skier en hiver et prend beaucoup de plaisir à pratiquer la voile, la natation, le ski nautique, le tennis et l'escrime». Et si, à 64 ans, il avoue «moins jouer au tennis, parce que ce sport n'est pas bon pour mes genoux», il compense volontiers par «la course à pied et le vélo» et a même découvert l'année dernière «le kitesurf.» Éclectique en matière de pratique sportive, le grand-duc Henri «partage sa passion avec ses enfants, qui sont aussi de très bons skieurs.» Question de tradition familiale.

Comme téléspectateur, le chef de l'État apprécie particulièrement «regarder le rugby» et trouve que «la dernière Coupe du monde au Japon fut passionnante.» S'il avoue regarder «du football de temps en temps», par contre il déclare être «beaucoup moins intéressé par les courses de Formule 1 que par le passé.»

En sa qualité de membre de la Commission de la solidarité olympique, le Grand-Duc souligne l'admission d'une équipe de réfugiés pour la première fois lors des Jeux olympiques de Rio 2016, car «la société des différents pays doit être sensibilisée à la nécessité d'intégrer les réfugiés.» Plus généralement, le souverain est d'avis que «le sport est un élément important de notre société» et «un outil pour rapprocher les pays et les peuples», bien au-delà de «la trêve olympique, qui dit que les pays ennemis laissent reposer leurs armes pendant les Jeux olympiques.»