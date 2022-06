Le tout premier rapport d'activités de la «Maison du Grand-Duc», né sur les cendres du rapport Waringo, vient d'être publié. Il détaille en toute transparence les dépenses de la cour grand-ducale en 2021.

Premier rapport d'activités

Budget respecté pour la cour grand-ducale en 2021

Avant toute chose, une petite remise en contexte s'impose: nous sommes en août 2019, des dysfonctionnements au sein de la gestion des ressources humaines au service de la famille grand-ducale sont révélés. On apprenait notamment qu'une trentaine de personnes avaient quitté le service des souverains depuis 2015.

Face à cette situation accablante, le gouvernement, avec l’accord du Grand-Duc, avait nommé Jeannot Waringo au poste de représentant spécial du Premier ministre. L'ancien directeur de l’inspection des Finances avait pour mission d'analyser la situation, de réaliser un audit financier complet et de rapporter ses conclusions auprès de Xavier Bettel (DP). Un travail qui a débouché, en janvier 2020, sur le fameux «rapport Waringo». Un document de 44 pages qui est venu confirmer les premiers soupçons. «La gestion des ressources humaines soulève de nombreuses interrogations», a notamment relevé Jeannot Waringo.

Pèle-mêle, il relevait entre autres l'absence de processus de recrutement défini, une communication interne quasiment inexistante ou encore un quotidien rythmé par des non-dits et des rumeurs. Bref, une ambiance particulièrement pesante qui provoquait un certain mal-être auprès des collaborateurs de la cour. On se rappelle que la grande-duchesse María Teresa était également dans le collimateur de ce rapport. D'aucuns évoquaient le caractère difficile de la Grande-Duchesse comme l'une des raisons du climat délétère au sein de la cour. Des dénonciations qui ont fortement déplu au grand-duc Henri, qui n'a pas manqué de répondre à ces accusations.



Suite à la publication du rapport, une nouvelle administration sur le fonctionnement de la cour grand-ducale a été créée. Nommée «La Maison du Grand-Duc», cette dernière exerce notamment un regard sur le contrôle financier des dépenses de la cour grand-ducale. L’ensemble du personnel au service officiel de la cour a également été rattaché à la fonction publique.

Un document de 132 pages

Dans un souci de transparence la plus totale, «La Maison du Grand-Duc» doit également fournir un rapport d'activités annuel. Le tout premier document de ce genre vient d'être publié il y a quelques jours. Celui-ci concerne donc l'exercice 2021. Ce document de 132 pages retrace ainsi toutes les activités de la famille royale au cours de l'année écoulée: des visites de travail à la réception de chefs d'Etat en passant par les divers engagements de la Cour, aussi bien en termes d'environnement que de santé publique.

En préambule du rapport d'activités, le grand-duc Henri a tenu d'ailleurs à adresser un message assurant de sa bonne foi. «Ce rapport est un instrument de mesure fiable et précis qui montre une gestion financière saine, conforme au cadre légal et une bonne gouvernance menée en toute présence», assure le chef de l'Etat.

Pour l’année 2021, la «Maison du Grand-Duc» disposait d’un budget global de 18,9 millions d’euros. La majorité de cette somme couvre les frais du personnel (police, armée, administration des bâtiments publics, etc.) pour un budget total de 14,4 millions d'euros. Or, seulement 12,8 millions d'euros ont été dépensés pour le personnel en 2021. «Ceci tient principalement au fait que des postes vacants n'ont pas pu être directement pourvus», explique l'administration.

Nous apprenons également que 671.840€ ont ainsi été dépensés pour l'entretien des immeubles, 596.752€ pour des frais d'exploitation et des frais administratifs ainsi que 219.744€ pour ce qui concerne le parc automobile et les frais de route. Ces frais de fonctionnement comptent pour 9% des dépenses totales de l'année 2021.

305.907€ pour le château de Berg

Pour ce qui est des dépenses en capital (13% du budget), on notera que 305.907€ ont été dépensés pour le château de Berg, 154.708€ pour le palais grand-ducal ainsi que 90.020€ pour le château de Fischbach. Ces dépenses concernent, entre autres, les travaux de rénovation des bâtiments et le gros entretien des immeubles, le renouvellement du parc automobile, les frais d'entretien ou encore les investissements dans l'infrastructure et l'outil de travail.

Le rapport évoque ensuite le budget alloué pour l’année 2022, qui s’élève à 14 millions d’euros. C'est moins qu'en 2021 mais cela s'explique par le fait que le budget ne comprend plus les frais de personnel engagé «par les autres administrations impliquées dans le fonctionnement de la cour grand-ducale», comme l'indique le rapport d'activités. Cette fois-ci, les frais de personnel représentent 57% du budget total tandis que les dépenses en capital représentent 17% et les frais de fonctionnement, 19%. Le reste du budget est consacré aux actes et manifestations de la vie publique (3%) et les frais de représentation (4%). Rappelons que ces derniers concernent notamment les frais de transport ou encore de restauration.

Une liste civile en hausse pour 2022

Et la dotation (ou plutôt liste civile au Luxembourg) dans tout cela? Rappelons que cette somme est une allocation que le Grand-Duc utilise pour couvrir les frais liés à sa fonction. Par exemple, pour rémunérer les personnes qui travaillent pour lui. En 2021, un budget de 1.241.590€ était prévu. Finalement, le Grand-Duc n'en a dépensé «que» 901.852€. A noter toutefois que la liste civile du Grand-Duc a légèrement été revue à la hausse en 2022 avec un budget de 1.264.870€.

Le rapport plus détaillé des dépenses courantes permet d'affirmer une chose: les dépenses du Grand-Duc ont été clairement en deçà du budget alloué. Cela s'explique assez facilement par la crise sanitaire qui a grandement limité les déplacements de la famille royale. Par exemple, pour 2021, un budget rectifié de 133.560€ avait été alloué pour les frais de route et les séjours à l'étranger de la famille royale. «Seulement» 54.987€ ont été utilisés sur ce budget. Un budget de 85.000€ était d'ailleurs prévu pour la sécurité rapprochée de la cour, seulement 24.291€ ont été utilisés. D'une manière plus globale, la cour grand-ducale n'a tout simplement jamais dépassé le budget alloué dans un seul type de dépense.

Un budget total loin d'être dépassé

Au total, sur les 18,9 millions disponibles en dépenses courantes, 10,9 millions d'euros ont ainsi été dépensés. C'est plus ou moins similaire aux sommes dépensées lors des exercices 2020 (10,6 millions) et 2019 (11,1 millions), avant l'intervention de Jeannot Waringo donc.

Reste à savoir si le constat sera le même lors du prochain rapport d'activités qui couvrira donc l'ensemble des dépenses de 2022. Avec la fin des restrictions sanitaires et un retour progressif à une vie normale, plusieurs budgets ont été revus à la hausse, comme celui des frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, qui sont passés de 122.000€ en 2021 à 252.000€ en 2022.

